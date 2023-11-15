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Оккупанты обстреляли газопровод в Харьковской области

15 ноября 2023 14:10
3ceece1b-0fa0-4db4-6c2f-d0702c083c00 - Юлия Бойко
Юлия Бойко
Редактор
Оккупанты обстреляли газопровод в Харьковской области
Технологическое оборудование в производственном управлении подземного хранения газа. Иллюстративное фото: УНИАН
3ceece1b-0fa0-4db4-6c2f-d0702c083c00 - Юлия Бойко
Юлия Бойко
Редактор

За прошедшие сутки враг атаковал населенные пункты Богодуховского, Харьковского, Чугуевского, Купянского и Изюмского районов Харьковской области. В результате одного из обстрелов был поврежден газопровод среднего давления.

Об этом сообщило Министерство энергетики Украины .

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Без газа из-за атаки

На территории Харьковской области в результате обстрела был поврежден газопровод среднего давления. В результате более 300 потребителей остались без газа.

Отмечается, что на данный момент большинство потребителей уже возобновили газоснабжение.

"В то же время газовики вернули голубое топливо в населенный пункт, который из-за боевых действий с июля этого года оставался без газа", - говорится в сообщении.

Обстрелы Харьковской области

По данным главы Харьковской ОВА Олега Синегубова, в результате точного авиаудара по селу Чернещина в Изюмском районе, причиненном управляемой авиабомбой, частный дом получил серьезные повреждения, а также возник пожар.

В селе Казачья Лопань Харьковского района зафиксированы повреждения трех жилых домов, а двое мужчин в возрасте 70 и 77 лет получили ранения и были госпитализированы в средне тяжелом состоянии.

Кроме того, в результате ракетного удара по селу Сподобовка в Купянском районе повреждены два частных дома.

В селе Ивашки Богодуховского района получили повреждения зерноочистительный комплекс из-за минометных обстрелов.

Также, под огнем врага оказались города и села, в частности, Купянск, Волчанск, Липцы, Старица, Бударки, Двуречная и другие населенные пункты.

Напомним, что оккуапнты атаковали центр Херсона . Армия РФ атакует город с временно оккупированного левого берега.

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