Окупанти обстріляли газову трубу на Харківщині — скільки людей залишилися без тепла

Наслідки обстрілу Харківської області. Фото: t.me/synegubov

Окупаційна армія обстріляла у Козачій Лопані Харківської області газову трубу, амбулаторію, приватні будинки та авто. На щастя, обійшлось без постраждалих, але через бойові дії без газу тимчасово перебувають 254 абоненти.

Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

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Синєгубов розповів, що ввечері 5 грудня окупанти обстріляли Козачу Лопань, де пошкодили газову трубу, амбулаторію, приватні будинки та авто. На щастя, обійшлось без постраждалих. Проте через бойові дії без газопостачання тимчасово перебувають 254 абоненти Харківського району.

Наслідки обстрілу Харківської області. Фото: t.me/synegubov

Вже о 23:25 та о 3:00 окупанти вдарили безпілотниками по селу Липці. Там внаслідок ворожої атаки зруйновано житловий будинок, є пошкодження критичної інфраструктури.

Окрім того, загарбники обстріляли з артилерії та мінометів понад 18 населених пунктів Харківського, Чугуївського, Куп’янського районів. А по Іванівці у Куп’янському районі росіяни завдали авіаудари. Інформація про жертв поки не надходила.

Нагадаємо, сьогодні вночі загарбники вкотре атакували Україну ударними дронами типу Shahed. Окупанти випустили 48 дронів, але силам ППО вдалося знищити 41 з них.

Окрім того, ввечері 5 грудня російська армія обстріляла групу енергетиків, які працювали в Донецькій області. Поранено одного з працівників.