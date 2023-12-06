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Оккупанты обстреляли газовую трубу в Харьковской области — сколько людей осталось без тепла

6 декабря 2023 10:12
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк
Оккупанты обстреляли газовую трубу в Харьковской области — сколько людей осталось без тепла
Последствия обстрелов Харьковской области. Фото: t.me/synegubov
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк

Оккупационная армия обстреляла в Казачьей Лопане Харьковской области газовую трубу, амбулаторию, частные дома и авто. К счастью, обошлось без пострадавших, но в результате боевых действий без газа временно находятся 254 абонента.

Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.

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Синегубов рассказал, что вечером 5 декабря оккупанты обстреляли Казачью Лопань, где повредили газовую трубу, амбулаторию, частные дома и авто. К счастью, обошлось без пострадавших. Однако в результате боевых действий без газоснабжения временно находятся 254 абонента Харьковского района.

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Последствия обстрелов Харьковской области. Фото: t.me/synegubov

Уже в 23:25 и в 3:00 оккупанты ударили беспилотниками по селе Липцы. Там в результате вражеской атаки разрушен жилой дом, есть повреждение критической инфраструктуры.

Кроме того, захватчики обстреляли из артиллерии и минометов более 18 населенных пунктов Харьковского, Чугуевского, Купянского районов. А по Ивановке в Купянском районе россияне нанесли авиаудары. Информация о жертвах пока не поступала.

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Напомним, сегодня ночью захватчики в очередной раз атаковали Украину ударными дронами типа Shahed. Оккупанты выпустили 48 дронов, но силам ПВО удалось уничтожить 41 из них.

Кроме того, вечером 5 декабря российская армия обстреляла группу энергетиков, работавших в Донецкой области. Ранен один из работников.

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