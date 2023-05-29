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Окупанти обстріляли "Іскандерами" Харківщину, постраждала вагітна жінка

29 травня 2023 13:23
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк
Окупанти обстріляли "Іскандерами" Харківщину, постраждала вагітна жінка
Російські окупанти запускають ракети по Україні. Фото: росЗМІ
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк

У понеділок, 29 травня, окупанти обстріляли "Іскандерами" Куп'янський район на Харківщині. Є значні руйнування та поранені — серед них вагітна жінка і діти.

Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

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"Ворог завдав ракетного удару, попередньо ракетою "Іскандер", по смт Ківшарівка Куп'янського району", — розповів Синєгубов.

Він повідомив, що поранення зазнали три літні жінки: 73, 85 та 90 років. Крім того, постраждала вагітна жінка, підліток 14 років та 10-річна дитина. 

В самому селищі пошкоджено будівлю гуртожитку, два приватні будинки та газопровід. 

"Також обстріляне с. Глушківка Куп'янського району. Тут осколкові поранення отримала 60-річна жінка", — додав очільник ОВА.

Відомо, що всі постраждалі госпіталізовані, наразі медики надають їм допомогу. На місці працюють екстрені служби.

Нагадаємо, сьогодні вдень, 29 травня, російські окупаційні війська завдали чергового удару по Києву. Вибухи лунали у центрі міста, уламки ворожих ракет впали у декількох районах.

Згодом речник ПС Юрій Ігнат розповів, що сьогоднішній російський удар по Києву був, здійснений, імовірно, ракетами класу "Іскандер". Ракети, спрямовані на українську столицю, летіли за балістичною траєкторією.

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