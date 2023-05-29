Оккупанты обстреляли "Искандерами" Харьковскую область, пострадала беременная женщина

Российские оккупанты запускают ракеты по Украине. Фото: росСМИ

В понедельник, 29 мая, оккупанты обстреляли "Искандерами" Купянский район в Харьковской области. Есть значительные разрушения и раненые — среди них беременная женщина и дети.

Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.

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"Враг нанес ракетный удар, предварительно ракетой "Искандер", по пгт Ковшаровка Купянского района", — рассказал Синегубов.

Он сообщил, что ранения получили три пожилых женщины: 73, 85 и 90 лет. Кроме того, пострадала беременная женщина, ребенок 14 лет и 10-летний ребенок.

В самом поселке повреждено здание общежития, два частных дома и газопровод.

"Также обстреляно с. Глушковка Купянского района. Здесь осколочные ранения получила 60-летняя женщина", — добавил глава ОВА.

Известно, что все пострадавшие госпитализированы, медики оказывают им помощь. На месте работают экстренные службы.

Напомним, сегодня днем, 29 мая, российские оккупационные войска нанесли очередной удар по Киеву. Взрывы раздавались в центре города, обломки вражеских ракет упали в нескольких районах.

Впоследствии спикер ПС Юрий Игнат рассказал, что сегодняшний российский удар по Киеву был, предположительно, осуществлен ракетами класса "Искандер". Ракеты, направленные на украинскую столицу, летели за баллистической траекторией.