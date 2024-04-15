Окупанти обстріляли заклад освіти на Харківщині, є загиблі та поранені
Російські загарбники обстріляли керованою авіаційною бомбою село Лук'янці на Харківщині. Внаслідок атаки загинули двоє людей, також є поранені.
Про це повідомив керівник Харківської ОВА Олег Синєгубов.
Наслідки обстрілу Харківщини
"Окупанти знову вбивають цивільних жителів Харківщини. Сьогодні о другій годині дня російські війська здійснили обстріл керованою авіабомбою с. Лук‘янці Липецької громади Харківського району", — сказав Синєгубов, говорячи про наслідки обстрілу.
Він додав, що під прицілом окупантів був заклад освіти.
Внаслідок атаки, як зазначили в ОВА, загинули двоє людей. Також є поранені, їх кількість наразі уточнюється.
Нагадаємо, в обід 15 квітня у Полтаві пролунав гучний вибух. Перед цим у місті та області оголосили повітряну тривогу. У той час небезпека була і для Харківщини.
До слова, за минулу добу російські окупанти завдали близько 400 ударів з різного озброєння по Запорізькій області. Під прицілом було сім населених пунктів, є загиблий та поранена.
Додамо, 14 квітня РФ з реактивної артилерії обстріляла Сіверськ Донецької області. Внаслідок ворожої атаки загинули чотири людини.
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