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Окупанти обстріляли заклад освіти на Харківщині, є загиблі та поранені

15 квітня 2024 15:40
оновлено: 15:48
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор
Окупанти обстріляли заклад освіти на Харківщині, є загиблі та поранені
Наслідки обстрілу Харківщини. Фото архівне: Олег Синєгубов\Telegram
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор

Російські загарбники обстріляли керованою авіаційною бомбою село Лук'янці на Харківщині. Внаслідок атаки загинули двоє людей, також є поранені. 

Про це повідомив керівник Харківської ОВА Олег Синєгубов. 

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Наслідки обстрілу Харківщини

"Окупанти знову вбивають цивільних жителів Харківщини. Сьогодні о другій годині дня російські війська здійснили обстріл керованою авіабомбою с. Лук‘янці Липецької громади Харківського району", — сказав Синєгубов, говорячи про наслідки обстрілу. 

Він додав, що під прицілом окупантів був заклад освіти. 

Внаслідок атаки, як зазначили в ОВА, загинули двоє людей. Також є поранені, їх кількість наразі уточнюється. 

Обстріл Харківщини 15 квітня
Скриншот допису

Нагадаємо, в обід 15 квітня у Полтаві пролунав гучний вибух. Перед цим у місті та області оголосили повітряну тривогу. У той час небезпека була і для Харківщини. 

До слова, за минулу добу російські окупанти завдали близько 400 ударів з різного озброєння по Запорізькій області. Під прицілом було сім населених пунктів, є загиблий та поранена. 

Додамо, 14 квітня РФ з реактивної артилерії обстріляла Сіверськ Донецької області. Внаслідок ворожої атаки загинули чотири людини.

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