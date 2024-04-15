Оккупанты обстреляли учебное заведение на Харьковщине, есть погибшие и раненые

Последствия обстрелов Харьковщины. Фото архивное: Олег Синегубов\Telegram

Российские захватчики обстреляли управляемой авиационной бомбой село Лукьянцы Харьковской области. В результате атаки погибли два человека, также есть раненые.

Об этом сообщил руководитель Харьковской ОВО Олег Синегубов.

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Последствия обстрела Харьковщины

"Оккупанты снова убивают гражданских жителей Харьковщины. Сегодня в два часа дня российские войска произвели обстрел управляемой авиабомбой с.Лукьянцы Липецкой общины Харьковского района", — сказал Синегубов, говоря о последствиях обстрела.

Он добавил, что под прицелом оккупантов было учреждение образования.

В результате атаки, как отметили в ОВА, погибли два человека. Также есть раненые, их количество сейчас уточняется.

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Напомним, в обед 15 апреля в Полтаве раздался громкий взрыв. Перед этим в городе и области была объявлена воздушная тревога. В это время опасность была и для Харьковщины.

К слову, за минувшие сутки российские оккупанты нанесли около 400 ударов с разного вооружения по Запорожской области. Под прицелом было семь населенных пунктов, есть погибший и раненый.

Добавим, 14 апреля РФ по реактивной артиллерии обстреляла Северск Донецкой области. В результате вражеской атаки погибли четыре человека.