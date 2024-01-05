Окупанти обстріляли Харківщину — прокуратура показала наслідки
Сьогодні окупанти обстріляли смт Козача Лопань та село Липці. Пошкоджень зазнали житлові будинки, господарчі споруди та автомобілі.
Про це повідомили в Харківській обласній прокуратурі.
Обстріли Харківської області
Сьогодні близько 11:00 російські окупанти обстріляли смт Козача Лопань. Внаслідок ворожої атаки пошкоджень приватні домоволодіння.
Також 4 січня та вночі 5 січня ворог піддавав систематичним обстрілам село Липці Харківського району. У населеному пункті пошкоджено житлові будинки, адміністративні будівлі, господарчі споруди та автомобілі.
Через звірські атаки загарбників Дергачівська окружна прокуратура Харківської області розпочала досудові розслідування за фактами порушення законів та звичаїв війни.
Нагадаємо, сьогодні російські окупанти вдарили по житловому будинку в Херсоні. Внаслідок ворожої атаки постраждали четверо людей.
Крім того, загарбники обстріляли підстанцію та теплоелектростанцію у Донецькій області 4 січня. Внаслідок атаки серйозно пошкоджено обладнання підприємства. На щастя, обійшлося без постраждалих.
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