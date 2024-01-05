Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Харків arrow Окупанти обстріляли Харківщину — прокуратура показала наслідки arrow

Окупанти обстріляли Харківщину — прокуратура показала наслідки

5 січня 2024 14:58
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк
Окупанти обстріляли Харківщину — прокуратура показала наслідки
Наслідки обстрілу Харківської області. Фото: t.me/prokuratura_kharkiv
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк

Сьогодні окупанти обстріляли смт Козача Лопань та село Липці. Пошкоджень зазнали житлові будинки, господарчі споруди та автомобілі.

Про це повідомили в Харківській обласній прокуратурі.

Читайте також:

Обстріли Харківської області

Сьогодні близько 11:00 російські окупанти обстріляли смт Козача Лопань. Внаслідок ворожої атаки пошкоджень приватні домоволодіння. 

null
Наслідки обстрілу росіян. Фото: t.me/prokuratura_kharkiv
null
Наслідки обстрілу росіян. Фото: t.me/prokuratura_kharkiv

Також 4 січня та вночі 5 січня ворог піддавав систематичним обстрілам село Липці Харківського району. У населеному пункті пошкоджено житлові будинки, адміністративні будівлі, господарчі споруди та автомобілі. 

Через звірські атаки загарбників Дергачівська окружна прокуратура Харківської області розпочала досудові розслідування за фактами порушення законів та звичаїв війни. 

Нагадаємо, сьогодні російські окупанти вдарили по житловому будинку в Херсоні. Внаслідок ворожої атаки постраждали четверо людей.

Крім того, загарбники обстріляли підстанцію та теплоелектростанцію у Донецькій області 4 січня. Внаслідок атаки серйозно пошкоджено обладнання підприємства. На щастя, обійшлося без постраждалих.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

03:29 Мобілізація в Україні — підприємства зможуть бронювати лише працівників із високою зарплатою

3 січня 2024

03:00 У Раді хочуть звільнити від бронювання ще одну категорію чоловіків — про кого йдеться

29 грудня 2023

09:56 ПриватБанк попередив про зміни у переказах з картки на картку — деталі

28 грудня 2023

22:43 Нові правила мобілізації в Україні — хто має прийти до ТЦК без повістки

2 січня 2024

22:43 В Україні хочуть мобілізувати ще дві категорії осіб через їхню спеціальність

28 грудня 2023

14:35У Києві пролунали вибухи без оголошення повітряної тривоги

1 січня 2024

07:04 Хто з українських чоловіків зможе виїхати за кордон з 1 січня — повний список

22 грудня 2023
Новина з фото

23:57Відомий український телеведучий втік за кордон

29 грудня 2023

03:29Мобілізація має торкнутися і роти охорони ТЦК: з них можна сформувати кілька бригад

4 січня 2024

09:39 На кордоні з Польщею затримали директора Львівської меблевої фабрики — що сталося

Актуальне по темі