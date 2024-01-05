Оккупанты обстреляли Харьковскую область — прокуратура показала последствия

Последствия обстрелов Харьковской области. Фото: t.me/prokuratura_kharkiv

Сегодня оккупанты обстреляли пгт Казачья Лопань и село Липцы. Повреждения получили жилые дома, хозяйственные постройки и автомобили.

Об этом сообщили в Харьковской областной прокуратуре.

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Обстрелы Харьковской области

Сегодня около 11:00 российские оккупанты обстреляли пгт Казачья Лопань. В результате вражеской атаки повреждений частные домовладения.

Последствия обстрелов россиян. Фото: t.me/prokuratura_kharkiv

Последствия обстрелов россиян. Фото: t.me/prokuratura_kharkiv

Также 4 января и ночью 5 января враг подвергал систематическим обстрелам село Липцы Харьковского района. В населенном пункте повреждены жилые дома, административные здания, хозяйственные постройки и автомобили.

Из-за зверских атак захватчиков Дергачевская окружная прокуратура Харьковской области начала досудебные расследования по фактам нарушения законов и обычаев войны.

Напомним, сегодня российские оккупанты ударили по жилому дому в Херсоне. В результате вражеской атаки пострадали четыре человека.

Кроме того, захватчики обстреляли подстанцию и теплоэлектростанцию в Донецкой области 4 января. В результате атаки серьезно повреждено оборудование предприятия. К счастью, обошлось без пострадавших.