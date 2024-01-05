Оккупанты обстреляли Харьковскую область — прокуратура показала последствия
Сегодня оккупанты обстреляли пгт Казачья Лопань и село Липцы. Повреждения получили жилые дома, хозяйственные постройки и автомобили.
Об этом сообщили в Харьковской областной прокуратуре.
Обстрелы Харьковской области
Сегодня около 11:00 российские оккупанты обстреляли пгт Казачья Лопань. В результате вражеской атаки повреждений частные домовладения.
Также 4 января и ночью 5 января враг подвергал систематическим обстрелам село Липцы Харьковского района. В населенном пункте повреждены жилые дома, административные здания, хозяйственные постройки и автомобили.
Из-за зверских атак захватчиков Дергачевская окружная прокуратура Харьковской области начала досудебные расследования по фактам нарушения законов и обычаев войны.
Напомним, сегодня российские оккупанты ударили по жилому дому в Херсоне. В результате вражеской атаки пострадали четыре человека.
Кроме того, захватчики обстреляли подстанцию и теплоэлектростанцию в Донецкой области 4 января. В результате атаки серьезно повреждено оборудование предприятия. К счастью, обошлось без пострадавших.
Читайте Новини.LIVE!