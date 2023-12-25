Окупанти обстріляли Харківщину — скільки населених пунктів опинились під вогнем

Наслідки обстрілу Харківської області. Фото (архівне): t.me/synegubov

За попередню добу, російські окупанти накрили щільним вогнем понад 20 населених пунктів Харківської області. На щастя, інформація про постраждалих не надходила.

Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

Читайте також:

Обстріли Харківської області

За словами Синєгубова, понад 20 населених пунктів області опинилися під артилерійськими та мінометними обстрілами окупантів. Зокрема, йдеться про Ветеринарне Харківського району; Гатище, Бударки Чугуївського району; Гур'їв Козачок Богодухівського району; Синьківка, Петропавлівка, Іванівка, Берестове Тополі Куп'янського району.

Окрім того, Синьківка, Петропавлівка й Кислівка Куп'янського району зазнали авіаударів.

Також відомо, що наші захисники відбили 21 ворожу атаку біля Синьківки Куп'янського району.

Нагадаємо, упродовж попередньої доби російські окупанти 71 раз обстріляли Херсонську область, випустивши 288 снарядів. Внаслідок атаки загинула одна людина, є поранені.