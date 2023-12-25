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Окупанти обстріляли Харківщину — скільки населених пунктів опинились під вогнем

25 грудня 2023 09:10
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Окупанти обстріляли Харківщину — скільки населених пунктів опинились під вогнем
Наслідки обстрілу Харківської області. Фото (архівне): t.me/synegubov
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За попередню добу, російські окупанти накрили щільним вогнем понад 20 населених пунктів Харківської області. На щастя, інформація про постраждалих не надходила.

Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

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За словами Синєгубова, понад 20 населених пунктів області опинилися під артилерійськими та мінометними обстрілами окупантів. Зокрема, йдеться про Ветеринарне Харківського району; Гатище, Бударки Чугуївського району; Гур'їв Козачок Богодухівського району; Синьківка, Петропавлівка, Іванівка, Берестове Тополі Куп'янського району. 

Окрім того, Синьківка, Петропавлівка й Кислівка Куп'янського району зазнали авіаударів. 

Також відомо, що наші захисники відбили 21 ворожу атаку біля Синьківки Куп'янського району. 

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Нагадаємо, упродовж попередньої доби російські окупанти 71 раз обстріляли Херсонську область, випустивши 288 снарядів. Внаслідок атаки загинула одна людина, є поранені.

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