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Оккупанты обстреляли Харьковскую область — сколько населенных пунктов оказались под огнем

25 декабря 2023 09:10
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк
Оккупанты обстреляли Харьковскую область — сколько населенных пунктов оказались под огнем
Последствия обстрелов Харьковской области. Фото (архивное): t.me/synegubov
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк

За предыдущие сутки, российские оккупанты накрыли плотным огнем более 20 населенных пунктов Харьковской области. К счастью, информация о пострадавших не поступала.

Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.

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По словам Синегубова, более 20 населенных пунктов области оказались под артиллерийскими и минометными обстрелами оккупантов. В частности, речь идет о Ветеринарном Харьковском районе; Гатище, Бударки Чугуевского района; Гурьев Казачок Богодуховского района; Синьковка, Петропавловка, Ивановка, Берестово Тополя Купянского района.

Кроме того, Синьковка, Петропавловка и Кисловка Купянского района подверглись авиаударам.

Также известно, что наши защитники отбили 21 вражескую атаку возле Синьковки Купянского района.

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Напомним, в течение предыдущих суток российские оккупанты 71 раз обстреляли Херсонскую область, выпустив 288 снарядов. В результате атаки погиб один человек, есть раненые.

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