Окупанти обстріляли Харківщину — в ОВА розповіли про руйнування
Російські окупанти упродовж попередньої доби обстріляли понад 20 населених пунктів Харківської області. Загарбники били по житлових будинках та господарчих будівлях.
Про це повідомив очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов у своєму Telegram в суботу, 24 лютого.
Обстріли Харківщини
Упродовж минулої доби під артилерійськими та мінометними ударами ворога опинились понад 20 населених пунктів регіону, зокрема: Уди, Стрілеча, Вовчанськ, Бударки, Чугунівка, Тополі, Дворічна, Синьківка, Петропавлівка, Іванівка, Берестове та ін.
Синєгубов розповів, що близько 23:00 окупанти вдарили по Вільхуватці Куп’янського району. Внаслідок обстрілу було пошкоджено приватне домоволодіння та господарчі будівлі. На щастя, обійшлося без постраждалих.
Крім того, о 17:50 Вільхуватка була атакована вже керованою авіабомбою.
"А о 10:00 відбувся ворожий обстріл Синьківки Куп’янського району. Влучання по території", — йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, російські загарбники у ніч проти 24 лютого випустили по Україні п'ять ракет різного типу та 12 ударних дронів. Сили ППО знищили дві керовані авіаційні ракети Х-59 та 12 "шахедів".
Під ворожим вогнем опинилась Одеса. В результаті атаки дрон потрапив у житловий будинок. Одна людина загинула, ще троє поранених перебувають у важкому стані.
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