Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Харків arrow Окупанти обстріляли Харківщину — в ОВА розповіли про руйнування arrow

Окупанти обстріляли Харківщину — в ОВА розповіли про руйнування

24 лютого 2024 10:03
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк
Окупанти обстріляли Харківщину — в ОВА розповіли про руйнування
Наслідки обстрілу Харківської області. Фото: t.me/synegubov
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк

Російські окупанти упродовж попередньої доби обстріляли понад 20 населених пунктів Харківської області. Загарбники били по житлових будинках та господарчих будівлях.

Про це повідомив очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов у своєму Telegram в суботу, 24 лютого. 

Обстріли Харківщини

Упродовж минулої доби під артилерійськими та мінометними ударами ворога опинились понад 20 населених пунктів регіону, зокрема: Уди, Стрілеча, Вовчанськ, Бударки, Чугунівка, Тополі, Дворічна, Синьківка, Петропавлівка, Іванівка, Берестове та ін.

Синєгубов розповів, що близько 23:00 окупанти вдарили по Вільхуватці Куп’янського району. Внаслідок обстрілу було пошкоджено приватне домоволодіння та господарчі будівлі. На щастя, обійшлося без постраждалих. 

Крім того, о 17:50 Вільхуватка була атакована вже керованою авіабомбою. 

"А о 10:00 відбувся ворожий обстріл Синьківки Куп’янського району. Влучання по території", — йдеться у повідомленні. 

null
Скриншот допису Синєгубова в Telegram

Нагадаємо, російські загарбники у ніч проти 24 лютого випустили по Україні п'ять ракет різного типу та 12 ударних дронів. Сили ППО знищили дві керовані авіаційні ракети Х-59 та 12 "шахедів".

Під ворожим вогнем опинилась Одеса. В результаті атаки дрон потрапив у житловий будинок. Одна людина загинула, ще троє поранених перебувають у важкому стані. 

Харківська область
обстріли
окупанти
війна в Україні

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

20:00 Адвокат назвав ще одну підставу для зняття з військового обліку

14 лютого 2024
Новина з фото

23:29 Садовий відповів на слова віцеспікера Польщі про "бандерівську мову"

13 лютого 2024
Новина з відео

21:34 Деякі українці отримують мобілізаційні розпорядження — що це та кого стосується

11 лютого 2024
Новина з відео

17:53Поляки висипають зерно з українських вантажівок, що стоять на кордоні

10 лютого 2024

22:58 Українка з рекордними балами потрапила до фіналу нацвідбору Швеції на Євробачення

15 лютого 2024
Новина з фото

06:34Вибухи гримлять у Львові — ракетна атака на захід

17 лютого 2024

09:18 Зінченко піде з Арсенала наприкінці сезону — на українця претендують два клуби

16 лютого 2024
Новина з відео

16:54 Ніколи не вносьте ці добрива при посадці картоплі — бульба буде дрібною та згниє

10 лютого 2024

20:13 Авто українців можуть зареєструвати в ТЦК та заборонити пересуватись між областями

15 лютого 2024

17:21 У Мінцифрі назвали категорію осіб, яких не бронюватимуть від мобілізації

Актуальне по темі