Окупанти обстріляли Харківщину — в ОВА розповіли про руйнування

Наслідки обстрілу Харківської області. Фото: t.me/synegubov

Російські окупанти упродовж попередньої доби обстріляли понад 20 населених пунктів Харківської області. Загарбники били по житлових будинках та господарчих будівлях.

Про це повідомив очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов у своєму Telegram в суботу, 24 лютого.

Обстріли Харківщини

Упродовж минулої доби під артилерійськими та мінометними ударами ворога опинились понад 20 населених пунктів регіону, зокрема: Уди, Стрілеча, Вовчанськ, Бударки, Чугунівка, Тополі, Дворічна, Синьківка, Петропавлівка, Іванівка, Берестове та ін.

Синєгубов розповів, що близько 23:00 окупанти вдарили по Вільхуватці Куп’янського району. Внаслідок обстрілу було пошкоджено приватне домоволодіння та господарчі будівлі. На щастя, обійшлося без постраждалих.

Крім того, о 17:50 Вільхуватка була атакована вже керованою авіабомбою.

"А о 10:00 відбувся ворожий обстріл Синьківки Куп’янського району. Влучання по території", — йдеться у повідомленні.

Скриншот допису Синєгубова в Telegram

Нагадаємо, російські загарбники у ніч проти 24 лютого випустили по Україні п'ять ракет різного типу та 12 ударних дронів. Сили ППО знищили дві керовані авіаційні ракети Х-59 та 12 "шахедів".

Під ворожим вогнем опинилась Одеса. В результаті атаки дрон потрапив у житловий будинок. Одна людина загинула, ще троє поранених перебувають у важкому стані.