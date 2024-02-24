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Оккупанты обстреляли Харьковщину — в ОВА рассказали о разрушениях

24 февраля 2024 10:03
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк
Оккупанты обстреляли Харьковщину — в ОВА рассказали о разрушениях
Последствия обстрелов Харьковской области. Фото: t.me/synegubov
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк

Российские оккупанты в течение предыдущих суток обстреляли более 20 населенных пунктов Харьковской области. Захватчики били по жилым домам и хозяйственным постройкам.

Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов в своем Telegram в субботу, 24 февраля.

Обстрелы Харьковской области

За прошедшие сутки под артиллерийскими и минометными ударами врага оказались более 20 населенных пунктов региона, в частности: Уды, Стрелка, Волчанск, Бударки, Чугуновка, Тополя, Двуречная, Синковка, Петропавловка, Ивановка, Берестово.

Синегубов рассказал, что около 23:00 оккупанты ударили по Ольховатке Купянского района. В результате обстрела были повреждены частное домовладение и хозяйственные здания. К счастью, обошлось без пострадавших.

Кроме того, в 17:50 Ольховатка была атакована уже управляемой авиабомбой.

"А в 10:00 произошел вражеский обстрел Синьковки Купянского района. Попадание по территории", — говорится в сообщении.

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Скриншот сообщения Синегубова в Telegram

Напомним, российские захватчики в ночь на 24 февраля выпустили по Украине пять ракет разного типа и 12 ударных дронов. Силы ПВО уничтожили две управляемые авиационные ракеты Х-59 и 12 "шахедов".

Под вражеским огнем оказалась Одесса. В результате атаки дрон попал в жилой дом. Один человек погиб, еще трое раненых находятся в тяжелом состоянии.

Харьковская область
обстрелы
оккупанты
война в Украине

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