Окупанти обстріляли Харківську область, є загиблі та поранені
Сьогодні, 4 червня, російські окупанти знову обстріляли Харківську область. Внаслідок ворожої атаки є загиблі та поранені.
Про це повідомляє Офіс генерального прокурора.
Обстріл Харківської області
"За процесуального керівництва Чугуївської, Куп’янської та Богодухівської окружних прокуратур Харківської області розпочато досудові розслідування за фактами порушення законів та звичаїв війни (ст. 438 КК України)", — йдеться у повідомленні.
Сьогодні, 4 червня, російські війська атакували місто Вовчанськ. Внаслідок обстрілу загинули дві мирні мешканки 62 та 74 років. До того ж вони пошкодили житлові будинки.
Близько опівдня окупанти обстріляли село Піщане Куп’янського району. Тілесні ушкодження отримала 58-річна жінка.
Росіяни також атакували смт Золочів Богодухівського району.
"За попередніми даними, обстріл вівся з артилерії. Пошкоджено будинок дитячої та юнацької творчості. Поранення отримали 40-річний чоловік та 37-річна жінка", — йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, росіяни вкотре вдарили авіабомбами по Херсонщині. Внаслідок обстрілу в неділю, 4 червня, поранено 64-річну жінку.
Також ми писали, голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак розповів про вибух, який пролунав увечері 3 червня. За його словами, російські окупанти атакували житловий будинок та рятувальний підрозділ. Внаслідок обстрілу сталося дві пожежі. До того ж російські окупанти пошкодили рятувальний підрозділ.
Додамо, у Підгородненському районі Дніпропетровської області в уламках одного з будинків було виявлено тіло дворічної дівчинки. Загальна кількість постраждалих у цьому жахливому інциденті становить 22 особи, серед яких п'ять — це діти.