Окупанти обстріляли Харківську область, є загиблі та поранені

Наслідки російського обстрілу Харківської області. Фото: t.me/prokuratura_kharkiv/9325

Сьогодні, 4 червня, російські окупанти знову обстріляли Харківську область. Внаслідок ворожої атаки є загиблі та поранені.

Про це повідомляє Офіс генерального прокурора.

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Обстріл Харківської області

"За процесуального керівництва Чугуївської, Куп’янської та Богодухівської окружних прокуратур Харківської області розпочато досудові розслідування за фактами порушення законів та звичаїв війни (ст. 438 КК України)", — йдеться у повідомленні.

Сьогодні, 4 червня, російські війська атакували місто Вовчанськ. Внаслідок обстрілу загинули дві мирні мешканки 62 та 74 років. До того ж вони пошкодили житлові будинки.

Близько опівдня окупанти обстріляли село Піщане Куп’янського району. Тілесні ушкодження отримала 58-річна жінка.

Росіяни також атакували смт Золочів Богодухівського району.

"За попередніми даними, обстріл вівся з артилерії. Пошкоджено будинок дитячої та юнацької творчості. Поранення отримали 40-річний чоловік та 37-річна жінка", — йдеться у повідомленні.

Наслідки російського обстрілу Харківської області. Фото: t.me/prokuratura_kharkiv/9325

Наслідки російського обстрілу Харківської області. Фото: t.me/prokuratura_kharkiv/9325

Наслідки російського обстрілу Харківської області. Фото: t.me/prokuratura_kharkiv/9325

Наслідки російського обстрілу Харківської області. Фото: t.me/prokuratura_kharkiv/9325

Наслідки російського обстрілу Харківської області. Фото: t.me/prokuratura_kharkiv/9325

Нагадаємо, росіяни вкотре вдарили авіабомбами по Херсонщині. Внаслідок обстрілу в неділю, 4 червня, поранено 64-річну жінку.

Також ми писали, голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак розповів про вибух, який пролунав увечері 3 червня. За його словами, російські окупанти атакували житловий будинок та рятувальний підрозділ. Внаслідок обстрілу сталося дві пожежі. До того ж російські окупанти пошкодили рятувальний підрозділ.

Додамо, у Підгородненському районі Дніпропетровської області в уламках одного з будинків було виявлено тіло дворічної дівчинки. Загальна кількість постраждалих у цьому жахливому інциденті становить 22 особи, серед яких п'ять — це діти.