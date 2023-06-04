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Окупанти обстріляли Харківську область, є загиблі та поранені

4 червня 2023 19:57
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
Окупанти обстріляли Харківську область, є загиблі та поранені
Наслідки російського обстрілу Харківської області. Фото: t.me/prokuratura_kharkiv/9325
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

Сьогодні, 4 червня, російські окупанти знову обстріляли Харківську область. Внаслідок ворожої атаки є загиблі та поранені.

Про це повідомляє Офіс генерального прокурора.

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"За процесуального керівництва Чугуївської, Куп’янської та Богодухівської окружних прокуратур Харківської області розпочато досудові розслідування за фактами порушення законів та звичаїв війни (ст. 438 КК України)", — йдеться у повідомленні.

Сьогодні, 4 червня, російські війська атакували місто Вовчанськ. Внаслідок обстрілу загинули дві мирні мешканки 62 та 74 років. До того ж вони пошкодили житлові будинки.

Близько опівдня окупанти обстріляли село Піщане Куп’янського району. Тілесні ушкодження отримала 58-річна жінка.

Росіяни також атакували смт Золочів Богодухівського району. 

"За попередніми даними, обстріл вівся з артилерії. Пошкоджено будинок дитячої та юнацької творчості. Поранення отримали 40-річний чоловік та 37-річна жінка", — йдеться у повідомленні. 

Последствия российского обстрела
Наслідки російського обстрілу Харківської області. Фото: t.me/prokuratura_kharkiv/9325
Последствия российского обстрела
Наслідки російського обстрілу Харківської області. Фото: t.me/prokuratura_kharkiv/9325
Последствия российского обстрела
Наслідки російського обстрілу Харківської області. Фото: t.me/prokuratura_kharkiv/9325
Последствия российского обстрела
Наслідки російського обстрілу Харківської області. Фото: t.me/prokuratura_kharkiv/9325
Последствия российского обстрела
Наслідки російського обстрілу Харківської області. Фото: t.me/prokuratura_kharkiv/9325

Нагадаємо, росіяни вкотре вдарили авіабомбами по Херсонщині. Внаслідок обстрілу в неділю, 4 червня, поранено 64-річну жінку. 

Також ми писали, голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак розповів про вибух, який пролунав увечері 3 червня. За його словами, російські окупанти атакували житловий будинок та рятувальний підрозділ. Внаслідок обстрілу сталося дві пожежі. До того ж російські окупанти пошкодили рятувальний підрозділ.

Додамо, у Підгородненському районі Дніпропетровської області в уламках одного з будинків було виявлено тіло дворічної дівчинки. Загальна кількість постраждалих у цьому жахливому інциденті становить 22 особи, серед яких п'ять — це діти.

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