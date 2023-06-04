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Оккупанты обстреляли Харьковскую область, есть погибшие и раненые

4 июня 2023 19:57
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
Оккупанты обстреляли Харьковскую область, есть погибшие и раненые
Последствия российского обстрела Харьковской области. Фото: t.me/prokuratura_kharkiv/9325
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

Сегодня, 4 июня, российские оккупанты снова обстреляли Харьковскую область. В результате вражеской атаки есть погибшие и раненые.

Об этом сообщает Офис генерального прокурора.

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"При процессуальном руководстве Чугуевской, Купянской и Богодуховской окружных прокуратур Харьковской области начаты досудебные расследования по фактам нарушения законов и обычаев войны (ст. 438 УК Украины)", — говорится в сообщении.

Сегодня, 4 июня, российские войска атаковали город Волчанск. В результате обстрела погибли две мирные жительницы 62 и 74 лет. К тому же они повредили жилые дома.

Около полудня оккупанты обстреляли село Песчаное Купянского района. Телесные повреждения получила 58-летняя женщина.

Россияне также атаковали пгт Золочев Богодуховского района.

"По предварительным данным, обстрел велся из артиллерии. Поврежден дом детского и юношеского творчества. Ранения получили 40-летний мужчина и 37-летняя женщина", — говорится в сообщении.

Последствия российского обстрела
Последствия российского обстрела Харьковской области. Фото: t.me/prokuratura_kharkiv/9325
Последствия российского обстрела
Последствия российского обстрела Харьковской области. Фото: t.me/prokuratura_kharkiv/9325
Последствия российского обстрела
Последствия российского обстрела Харьковской области. Фото: t.me/prokuratura_kharkiv/9325
Последствия российского обстрела
Последствия российского обстрела Харьковской области. Фото: t.me/prokuratura_kharkiv/9325
Последствия российского обстрела
Последствия российского обстрела Харьковской области. Фото: t.me/prokuratura_kharkiv/9325

Напомним, россияне в очередной раз ударили авиабомбами по Херсонской области. В результате обстрела в воскресенье, 4 июня, ранена 64-летняя женщина.

Также мы писали, что глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак рассказал о взрыве, который прогремел вечером 3 июня. По его словам, российские оккупанты атаковали жилой дом и спасательное подразделение. В результате обстрела произошло два пожара. К тому же российские оккупанты повредили спасательное подразделение.

Добавим, в Подгородненском районе Днепропетровской области в обломках одного из домов было обнаружено тело двухлетней девочки. Общее количество пострадавших в этом ужасном инциденте составляет 22 человека, среди которых пять — это дети.

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