Оккупанты обстреляли Харьковскую область, есть погибшие и раненые
Сегодня, 4 июня, российские оккупанты снова обстреляли Харьковскую область. В результате вражеской атаки есть погибшие и раненые.
Об этом сообщает Офис генерального прокурора.
Обстрел Харьковской области
"При процессуальном руководстве Чугуевской, Купянской и Богодуховской окружных прокуратур Харьковской области начаты досудебные расследования по фактам нарушения законов и обычаев войны (ст. 438 УК Украины)", — говорится в сообщении.
Сегодня, 4 июня, российские войска атаковали город Волчанск. В результате обстрела погибли две мирные жительницы 62 и 74 лет. К тому же они повредили жилые дома.
Около полудня оккупанты обстреляли село Песчаное Купянского района. Телесные повреждения получила 58-летняя женщина.
Россияне также атаковали пгт Золочев Богодуховского района.
"По предварительным данным, обстрел велся из артиллерии. Поврежден дом детского и юношеского творчества. Ранения получили 40-летний мужчина и 37-летняя женщина", — говорится в сообщении.
Напомним, россияне в очередной раз ударили авиабомбами по Херсонской области. В результате обстрела в воскресенье, 4 июня, ранена 64-летняя женщина.
Также мы писали, что глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак рассказал о взрыве, который прогремел вечером 3 июня. По его словам, российские оккупанты атаковали жилой дом и спасательное подразделение. В результате обстрела произошло два пожара. К тому же российские оккупанты повредили спасательное подразделение.
Добавим, в Подгородненском районе Днепропетровской области в обломках одного из домов было обнаружено тело двухлетней девочки. Общее количество пострадавших в этом ужасном инциденте составляет 22 человека, среди которых пять — это дети.