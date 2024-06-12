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Окупанти обстріляли Харківську область — поранено трьох людей

12 червня 2024 14:26
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
Обстріл Харківської області у сьогодні, 12 червня
Наслідки обстрілу Харківської області 12 червня. Фото: t.me/prokuratura_kharkiv
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

Російські окупанти у середу, 12 червня, обстріляли Харківську область. Внаслідок атаки поранено трьох людей.

Про це повідомила пресслужба Харківської обласної прокуратури в Telegram.

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Обстріл Харківської області

"За процесуального керівництва Купʼянської, Чугуївської та Дергачівської окружних прокуратур Харківської області розпочато досудові розслідування за фактами порушення законів та звичаїв війни", — йдеться у повідомленні.

Окупанти вкотре обстріляли Харківську область
Наслідки обстрілу Харківської області 12 червня. Фото: t.me/prokuratura_kharkiv

У прокуратурі зазначили, що близько 9:30 окупанти з РСЗВ "Ураган" обстріляли житловий сектор у с. Курилівка Купʼянського району. Поранення отримали двоє чоловіків віком 61 та 64 років.

Також вночі противник завдав удару по с. Липці Харківського району. Внаслідок чергової атаки ворога зруйновано будівлі пожежної частини.

Наслідки обстрілу Харківської області 12 червня
Уламки від ворожих цілей. Фото: t.me/prokuratura_kharkiv

Під ударом ворога було й селище Козача Лопань. У населеному пункті пошкоджено житлові будинки.

"11 червня близько 20:50 внаслідок ворожої атаки із застосуванням FPV-дрона по м. Вовчанськ вогнепальне поранення отримав 48-річний чоловік", — йдеться у повідомленні.

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Допис Харківської обласної прокуратури. Фото: скриншот

Нагадаємо, російські окупанти вночі, 12 червня, атакували Україну. Зокрема, ворог намагався обстріляти Київ та область. Зафіксовано пошкодження внаслідок падіння уламків. До того ж, одна людина отримала травми.

Також вночі росіяни запустили по Дніпропетровській області чергову партію "шахедів". Силам протиповітряної оборони вдалось ліквідувати 11 цілей, але є руйнування місцевої інфраструктури та травмовані мирні мешканці. 

Україна
прокуратура
окупанти
Харківська область
обстріли
війна

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