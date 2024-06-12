Обстрел Харьковской области в сегодня, 12 июня

Оккупанты обстреляли Харьковскую область — ранены три человека
Российские оккупанты в среду, 12 июня, обстреляли Харьковскую область. В результате атаки ранены три человека.
Об этом сообщила пресс-служба Харьковской областной прокуратуры в Telegram.
Обстрел Харьковской области
"Под процессуальным руководством Купянской, Чугуевской и Дергачевской окружных прокуратур Харьковской области начаты досудебные расследования по фактам нарушения законов и обычаев войны", — говорится в сообщении.
В прокуратуре отметили, что около 9:30 оккупанты из РСЗО "Ураган" обстреляли жилой сектор в с. Куриловка Купянского района. Ранения получили двое мужчин в возрасте 61 и 64 лет.
Также ночью противник нанес удар по с. Липцы Харьковского района. В результате очередной атаки врага разрушены здания пожарной части.
Под ударом врага был и поселок Казачья Лопань. В населенном пункте повреждены жилые дома.
"11 июня около 20:50 в результате вражеской атаки с применением FPV-дрона по г. Волчанск огнестрельное ранение получил 48-летний мужчина", — говорится в сообщении.
Напомним, российские оккупанты ночью, 12 июня, атаковали Украину. В частности, враг пытался обстрелять Киев и область. Зафиксированы повреждения в результате падения обломков. К тому же, один человек получил травмы.
Также ночью россияне запустили по Днепропетровской области очередную партию "шахедов". Силам противовоздушной обороны удалось ликвидировать 11 целей, но есть разрушение местной инфраструктуры и травмированные мирные жители.
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