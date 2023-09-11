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Окупанти обстріляли Харківську область: сталася пожежа

11 вересня 2023 13:31
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
Окупанти обстріляли Харківську область: сталася пожежа
Наслідки російського обстрілу Харківської області. Фото: t.me/mvs_ukraine
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

Сьогодні зранку, 11 вересня, російські окупанти обстріляли село Кутьківку Куп’янського району Харківської області. Для чергової атаки ворог використовував артилерію.

Про це повідомляє МВС.

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У МВС розповіли, що внаслідок обстрілу РФ сталася пожежа у приватному домоволодінні.

"Горіла господарча споруда та сінник на загальній площі 100 м кв", — йдеться у повідомленні.

На щастя, люди не постраждали.

Наслідки російського обстрілу Харківської області 11 вересня
Наслідки російського обстрілу Харківської області. Фото: t.me/mvs_ukraine
Наслідки російського обстрілу Харківської області 11 вересня
Наслідки російського обстрілу Харківської області. Фото: t.me/mvs_ukraine
Наслідки російського обстрілу Харківської області 11 вересня
Наслідки російського обстрілу Харківської області. Фото: t.me/mvs_ukraine
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Допис МВС. Фото: скриншот

Нагадаємо, у ніч проти 11 вересня окупанти "шахедами" атакували Чернігівську область. Під обстріл потрапило село Чайкине, Новгород-Сіверської громади.

Також ми писали, що вночі та вранці 11 вересня російські терористи обстріляли Дніпропетровську область ударними дронами, ракетами та артилерією. На щастя, минулося без жертв. 

Додамо, речниця Оперативного командування "Південь" Наталія Гуменюк заявила, що під час атак РФ на Україну в осінньо-зимовий період окупанти застосовуватимуть і дрони-камікадзе, і ракети. В пріоритеті — удар по українській енергетиці.

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