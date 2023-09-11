Оккупанты обстреляли Харьковскую область: произошел пожар

Последствия российского обстрела Харьковской области. Фото: t.me/mvs_ukraine

Сегодня утром, 11 сентября, российские оккупанты обстреляли село Кутьковку Купянского района Харьковской области. Для очередной атаки враг использовал артиллерию.

Об этом сообщает МВД.

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В МВД рассказали, что в результате обстрела РФ произошел пожар в частном домовладении.

"Горела хозяйственная постройка и сеновал на общей площади 100 кв. м", — говорится в сообщении.

К счастью, люди не пострадали.

Последствия российского обстрела Харьковской области. Фото: t.me/mvs_ukraine

Последствия российского обстрела Харьковской области. Фото: t.me/mvs_ukraine

Последствия российского обстрела Харьковской области. Фото: t.me/mvs_ukraine

Пост МВД. Фото: скриншот

Напомним, в ночь на 11 сентября оккупанты "шахедами" атаковали Черниговскую область. Под обстрел попало село Чайкино Новгород-Северской громады.

Также писали, что ночью и утром 11 сентября российские террористы обстреляли Днепропетровскую область ударными дронами, ракетами и артиллерией. К счастью, обошлось без жертв.

Добавим, спикер Оперативного командования "Юг" Наталья Гуменюк заявила, что во время атак РФ на Украину в осенне-зимний период оккупанты будут применять и дроны-камикадзе, и ракеты. В приоритете удар по украинской энергетике.