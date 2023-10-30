Окупанти обстріляли Куп'янськ — у прокуратурі показали наслідки
Сьогодні вночі, 30 жовтня, російські окупанти обстріляли житловий сектор Куп'янська Харківської області. Прокурори зафіксували наслідки ворожих атак.
Про це повідомляє Харківська обласна прокуратура.
Обстріл Куп'янська
"За процесуального керівництва Купʼянської окружної прокуратури Харківської області розпочато досудові розслідування за фактами порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України)", — йдеться у повідомленні.
За даними слідства, вночі 30 жовтня загарбники вкотре обстріляли Куп'янськ. Ворог пошкодив приватні домоволодіння.
До того ж місто було під ударом окупантів 29 жовтня. У прокуратурі розповіли, що внаслідок обстрілу, що був приблизно о 14:45, горів приватний житловий будинок.
За попередньою інформацією, армія РФ обстрілювала місто з РСЗВ та артилерії.
Нагадаємо, сьогодні вдень, 30 жовтня, у Запоріжжі пролунав вибух. Російські окупанти запускали ракети.
Також ми писали, що російські окупанти продовжують атакувати Херсонську область. За минулу добу ворог здійснив 95 обстрілів, випустив 514 снарядів з мінометів, артилерії, "Градів", танків, безпілотників та авіації.
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