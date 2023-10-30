Окупанти обстріляли Куп'янськ — у прокуратурі показали наслідки

Наслідки російського обстрілу Куп'янська. Фото: t.me/prokuratura_kharkiv

Сьогодні вночі, 30 жовтня, російські окупанти обстріляли житловий сектор Куп'янська Харківської області. Прокурори зафіксували наслідки ворожих атак.

Про це повідомляє Харківська обласна прокуратура.

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"За процесуального керівництва Купʼянської окружної прокуратури Харківської області розпочато досудові розслідування за фактами порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України)", — йдеться у повідомленні.

За даними слідства, вночі 30 жовтня загарбники вкотре обстріляли Куп'янськ. Ворог пошкодив приватні домоволодіння.

Наслідки російського обстрілу Куп'янська. Фото: t.me/prokuratura_kharkiv

Наслідки російського обстрілу Куп'янська. Фото: t.me/prokuratura_kharkiv

До того ж місто було під ударом окупантів 29 жовтня. У прокуратурі розповіли, що внаслідок обстрілу, що був приблизно о 14:45, горів приватний житловий будинок.

Наслідки російського обстрілу Куп'янська. Фото: t.me/prokuratura_kharkiv

За попередньою інформацією, армія РФ обстрілювала місто з РСЗВ та артилерії.

Допис Харківської обласної прокуратури. Фото: скриншот

Нагадаємо, сьогодні вдень, 30 жовтня, у Запоріжжі пролунав вибух. Російські окупанти запускали ракети.

Також ми писали, що російські окупанти продовжують атакувати Херсонську область. За минулу добу ворог здійснив 95 обстрілів, випустив 514 снарядів з мінометів, артилерії, "Градів", танків, безпілотників та авіації.