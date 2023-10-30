Оккупанты обстреляли Купянск — в прокуратуре показали последствия

Последствия российского обстрела Купянска. Фото: t.me/prokuratura_kharkiv

Сегодня ночью, 30 октября, российские оккупанты обстреляли жилой сектор Купянска Харьковской области. Прокуроры зафиксировали последствия вражеских атак.

Об этом сообщает Харьковская областная прокуратура.

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"При процессуальном руководстве Купянской окружной прокуратуры Харьковской области начаты досудебные расследования по фактам нарушения законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УК Украины)", — говорится в сообщении.

По данным следствия, ночью 30 октября захватчики в очередной раз обстреляли Купянск. Враг повредил частные домовладения.

Последствия российского обстрела Купянска. Фото: t.me/prokuratura_kharkiv

Последствия российского обстрела Купянска. Фото: t.me/prokuratura_kharkiv

К тому же город был под ударом оккупантов 29 октября. В прокуратуре рассказали, что в результате обстрела, который был примерно в 14:45, горел частный жилой дом.

Последствия российского обстрела Купянска. Фото: t.me/prokuratura_kharkiv

По предварительной информации, армия РФ обстреливала город из РСЗО и артиллерии.

Пост Харьковской областной прокуратуры. Фото: скриншот

Напомним, сегодня днем, 30 октября, в Запорожье раздался взрыв. Российские оккупанты запускали ракеты.

Также мы писали, что российские оккупанты продолжают атаковать Херсонскую область. За минувшие сутки враг совершил 95 обстрелов, выпустил 514 снарядов из минометов, артиллерии, "Градов", танков, беспилотников и авиации.