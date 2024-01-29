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Окупанти обстріляли понад 15 населених пунктів Харківщини за добу — є руйнування

29 січня 2024 09:58
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Окупанти обстріляли понад 15 населених пунктів Харківщини за добу — є руйнування
Наслідки обстрілів Харківської області. Архівне фото: t.me/synegubov
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк

Упродовж останньої доби під ворожим вогнем опинилися понад 15 населених пунктів Харківської області. Внаслідок атак окупантів пошкоджені житлові будинки та інша цивільна інфраструктура. 

Про це повідомив начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов

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Синєгубов розповів, що під артилерійським та мінометним вогнем окупантів опинилися понад 15 населених пунктів області. Зокрема, Ветеринарне, Лук'янці Харківського району, Окіп Богодухівського району, Вовчанськ, Стариця, Огірцеве, Вовчанськ Чугуївського району, Дворічна, Петропавлівка, Іванівка Куп'янського району.  

Він розповів, що в неділю о 16:50 росіяни вдарили по Новоосино Куп’янського району. Там внаслідок обстрілу пошкоджено житловий будинок. На щастя, постраждалих немає.

Вже ввечері, о 21:00, під обстріл потрапив Вовчанськ Чугуївського району. Окупанти пошкодили приватні будинки, електромережі, господарчі будівлі, паркан.

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Допис Олега Синєгубова у Telegram. Фото: скриншот

Нагадаємо, російські загарбники протягом минулої доби випустили майже 400 снарядів по Херсонській області. Для цього росіяни використовували артилерію, міномети РСЗВ, танки та БпЛА.

Харківська область
обстріли
ракети
будинок
війна в Україні

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