Оккупанты обстреляли более 15 населенных пунктов Харьковщины за сутки — есть разрушения
За последние сутки под вражеским огнем оказались более 15 населенных пунктов Харьковской области. В результате атак оккупантов повреждены жилые дома и другая гражданская инфраструктура.
Об этом сообщил начальник Харьковской ОВА Олег Синегубов.
Обстрелы Харьковской области за сутки
Синегубов рассказал, что под артиллерийским и минометным огнем оккупантов оказались более 15 населенных пунктов области. В частности, Ветеринарное, Лукьянцы Харьковского района, Окип Богодуховского района, Волчанск, Старица, Огурцово, Волчанск Чугуевского района, Двуречная, Петропавловка, Ивановка Купянского района.
Он рассказал, что в воскресенье в 16:50 россияне ударили по Новоосино Купянского района. Там в результате обстрела поврежден жилой дом. К счастью, пострадавших нет.
Уже вечером, в 21:00, под обстрел попал Волчанск Чугуевского района. Оккупанты повредили частные дома, электросети, хозяйственные постройки, забор.
Напомним, российские захватчики за прошедшие сутки выпустили почти 400 снарядов по Херсонской области. Для этого россияне использовали артиллерию, минометы РСЗО, танки и БпЛА.
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