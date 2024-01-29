Оккупанты обстреляли более 15 населенных пунктов Харьковщины за сутки — есть разрушения

Последствия обстрелов в Харьковской области. Архивное фото: t.me/synegubov

За последние сутки под вражеским огнем оказались более 15 населенных пунктов Харьковской области. В результате атак оккупантов повреждены жилые дома и другая гражданская инфраструктура.

Об этом сообщил начальник Харьковской ОВА Олег Синегубов.

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Синегубов рассказал, что под артиллерийским и минометным огнем оккупантов оказались более 15 населенных пунктов области. В частности, Ветеринарное, Лукьянцы Харьковского района, Окип Богодуховского района, Волчанск, Старица, Огурцово, Волчанск Чугуевского района, Двуречная, Петропавловка, Ивановка Купянского района.

Он рассказал, что в воскресенье в 16:50 россияне ударили по Новоосино Купянского района. Там в результате обстрела поврежден жилой дом. К счастью, пострадавших нет.

Уже вечером, в 21:00, под обстрел попал Волчанск Чугуевского района. Оккупанты повредили частные дома, электросети, хозяйственные постройки, забор.

Сообщение Олега Синегубова в Telegram. Фото: скриншот

Напомним, российские захватчики за прошедшие сутки выпустили почти 400 снарядов по Херсонской области. Для этого россияне использовали артиллерию, минометы РСЗО, танки и БпЛА.