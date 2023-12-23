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Окупанти обстріляли понад 20 населених пунктів Харківської області

23 грудня 2023 09:13
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
Окупанти обстріляли понад 20 населених пунктів Харківської області
Наслідки російського обстрілу Харківської області. Фото: t.me/synegubov
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

Минулої доби російські окупанти обстріляли понад 20 населених пунктів Харківської області. Вони використовували артилерію та міномети.

Про це повідомив очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

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Під ворожим вогнем опинилися такі населені пункти: Ветеринарне Харківського району; Вовчанськ, Мала Вовча, Бударки, Землянки Чугуївського району; Уди Богодухівського району; Дворічна, Синьківка, Петропавлівка, Іванівка, Берестове, Тополі Куп'янського району. 

Наслідки російського обстрілу Харківської області
Наслідки російського обстрілу Харківської області. Фото: t.me/synegubov

За словами Синєгубова, авіаційних ударів зазнала Синьківка Куп'янського району.

До того ж українські військові відбили 16 ворожих атак біля Синьківки Куп'янського району. 

"О 12:27 ворог завдав удару по м. Куп'янськ. Близько 13:00 окупанти обстріляли с. Кіндрашівка Куп'янського району. Зруйновано приватний будинок. Потерпілих немає", — розповів Синєгубов.

Наслідки російського обстрілу Харківської області
Наслідки російського обстрілу Харківської області. Фото: t.me/synegubov

О 15:20 противник обстрілював с. Липці Харківського району. Пошкоджено три приватних будинки. О 16:20 під ворожим вогнем опинилося с. Великий Бурлук Куп'янського району.

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Допис Синєгубова. Фото: скриншот

Нагадаємо, за минулу добу російські окупанти вкотре обстріляли Херсонську область. Загалом ворожих атак було 83. Через агресію загарбників шестеро людей отримали поранення.

Також ми писали, що вчора вночі, 22 грудня, російські окупанти атакували безпілотниками Київ. Внаслідок падіння уламків пошкодження зазнали автомобілі та багатоповерхівка в Солом'янському районі столиці.

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