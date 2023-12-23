Последствия российского обстрела Харьковской области. Фото: t.me/synegubov

За прошедшие сутки российские оккупанты обстреляли более 20 населенных пунктов Харьковской области. Они использовали артиллерию и минометы.

Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.

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Под вражеским огнем оказались такие населенные пункты: Ветеринарное Харьковского района; Волчанск, Малая Волчья, Бударки, Землянки Чугуевского района; Уды Богодуховского района; Двуречная, Синьковка, Петропавловка, Ивановка, Берестовое, Тополя Купянского района.

Последствия российского обстрела Харьковской области. Фото: t.me/synegubov

По словам Синегубова, авиационным ударам подверглась Синьковка Купянского района.

К тому же украинские военные отбили 16 вражеских атак возле Синьковки Купянского района.

"В 12:27 враг нанес удар по г. Купянск. Около 13:00 оккупанты обстреляли с. Кондрашовка Купянского района. Разрушен частный дом. Пострадавших нет", — рассказал Синегубов.

Последствия российского обстрела Харьковской области. Фото: t.me/synegubov

В 15:20 противник обстреливал с. Липцы Харьковского района. Повреждены три частных дома. В 16:20 под вражеским огнем оказалось с. Великий Бурлук Купянского района.

Пост Синегубова. Фото: скриншот

Напомним, за минувшие сутки российские оккупанты в очередной раз обстреляли Херсонскую область. Всего вражеских атак было 83. Из-за агрессии захватчиков шесть человек получили ранения.

Также мы писали, что вчера ночью, 22 декабря, российские оккупанты атаковали беспилотниками Киев. В результате падения обломков повреждения получили автомобили и многоэтажка в Соломенском районе столицы.