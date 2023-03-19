Окупанти обстріляли прикордоння Харківщини: є поранені

Наслідки російських обстрілів

Протягом минулої доби, 18 березня, ворог тероризував мирне населення Харківщини, обстрілюючи прикордонні населені пункти області. Під артилерійським вогнем окупантів перебували щонайменше 13 населених пунктів.

Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

Обстріли Харківщини

Минулої доби, 18 березня, під артилерійським вогнем окупантів перебували щонайменше 13 населених пунктів. Серед них: Куп'янськ, Дворічна, Вовчанськ, Ветеринарне, Гряниківка та ін.

Відомо, що у смт Дворічна внаслідок обстрілу осколкові поранення отримала 51-річна жінка. Вона госпіталізована у досить важкому стані. Лікарі борються за її життя.

Також обстрілами були пошкоджені приватні будинки та господарські споруди.

Нагадаємо, 14 березня росіяни обстріляли пожежно-рятувальну частину у Харківській області. Внаслідок атаки загинула жінка.