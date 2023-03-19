Оккупанты обстреляли приграничье Харьковской области: есть раненые
За прошедшие сутки, 18 марта, враг терроризировал мирное население Харьковской области, обстреливая приграничные населенные пункты области. Под артиллерийским огнем оккупантов находились не менее 13 населенных пунктов.
Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.
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Обстрелы Харьковской области
За прошедшие сутки, 18 марта, под артиллерийским огнем оккупантов находились по меньшей мере 13 населенных пунктов. Среди них: Купянск, Двуречная, Волчанск, Ветеринарное, Гряниковка и другие.
Известно, что в пгт Двуречная в результате обстрела осколочные ранения получила 51-летняя женщина. Она госпитализирована в достаточно тяжелом состоянии. Врачи борются за ее жизнь.
Также обстрелами были повреждены частные дома и хозяйственные постройки.
Напомним, 14 марта россияне обстреляли пожарно-спасательную часть в Харьковской области. В результате атаки погибла женщина.