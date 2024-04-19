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Окупанти обстріляли церкву в Вовчанську — є поранений

19 квітня 2024 16:11
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
Окупанти обстріляли церкву в Вовчанську — є поранений
Наслідки російського обстрілу Вовчанська. Фото: t.me/prokuratura_kharkiv
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

Російські окупанти вкотре обстріляли місто Вовчанськ Харківської області. Внаслідок ворожої атаки травмовано 52-річного чоловіка.

Про це повідомила пресслужба Харківської обласної прокуратури у Telegram у п'ятницю, 19 квітня.

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Протягом минулої доби, 18 квітня, армія РФ з різних видів озброєння обстрілювала місто Вовчанськ. Під час одного з ударів окупантів отримав поранення 52-річний чоловік.

Наслідки російського обстрілу Вовчанська 18 квітня
Наслідки російського обстрілу Вовчанська. Фото: t.me/prokuratura_kharkiv

Внаслідок атаки загарбників пошкоджено низку житлових будинків, магазини, церкву, кафе. У місті спалахнули пожежі.

Наслідки російського обстрілу Вовчанська 18 квітня
Наслідки російського обстрілу Вовчанська. Фото: t.me/prokuratura_kharkiv
Наслідки російського обстрілу Вовчанська 18 квітня
Наслідки російського обстрілу Вовчанська. Фото: t.me/prokuratura_kharkiv

За попередньою інформацією, противник застосував по населеному пункту авіаційні керовані боєприпаси, міномети, артилерію тощо.

Наслідки російського обстрілу Вовчанська 18 квітня
Наслідки російського обстрілу Вовчанська. Фото: t.me/prokuratura_kharkiv
Наслідки російського обстрілу Вовчанська 18 квітня
Наслідки російського обстрілу Вовчанська. Фото: t.me/prokuratura_kharkiv

"За процесуального керівництва Вовчанського відділу Чугуївської окружної прокуратури Харківської області розпочато досудові розслідування за фактами порушення законів та звичаїв війни", — йдеться у повідомленні.

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Допис Харківської обласної прокуратури. Фото: скриншот

Нагадаємо, вночі 19 квітня в Україні оголошували масштабну повітряну тривогу через ракетну небезпеку. Вранці вибухи лунали в Дніпрі та області, там працювала ППО.

Внаслідок атаки окупантів на Дніпро частково зруйнований будинок, під завалами якого можуть бути люди. 

Незадовго в мережі з'явилося відео перших хвилин після ракетного удару по п'ятиповерхівці в Дніпрі

війна
Харківська область
обстріли
прокуратура
окупанти

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