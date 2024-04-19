Окупанти обстріляли церкву в Вовчанську — є поранений
Російські окупанти вкотре обстріляли місто Вовчанськ Харківської області. Внаслідок ворожої атаки травмовано 52-річного чоловіка.
Про це повідомила пресслужба Харківської обласної прокуратури у Telegram у п'ятницю, 19 квітня.
Російський обстріл Вовчанська
Протягом минулої доби, 18 квітня, армія РФ з різних видів озброєння обстрілювала місто Вовчанськ. Під час одного з ударів окупантів отримав поранення 52-річний чоловік.
Внаслідок атаки загарбників пошкоджено низку житлових будинків, магазини, церкву, кафе. У місті спалахнули пожежі.
За попередньою інформацією, противник застосував по населеному пункту авіаційні керовані боєприпаси, міномети, артилерію тощо.
"За процесуального керівництва Вовчанського відділу Чугуївської окружної прокуратури Харківської області розпочато досудові розслідування за фактами порушення законів та звичаїв війни", — йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, вночі 19 квітня в Україні оголошували масштабну повітряну тривогу через ракетну небезпеку. Вранці вибухи лунали в Дніпрі та області, там працювала ППО.
Внаслідок атаки окупантів на Дніпро частково зруйнований будинок, під завалами якого можуть бути люди.
Незадовго в мережі з'явилося відео перших хвилин після ракетного удару по п'ятиповерхівці в Дніпрі.
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