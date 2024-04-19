Оккупанты обстреляли церковь в Волчанске — есть раненый

Последствия российского обстрела Волчанска. Фото: t.me/prokuratura_kharkiv

Российские оккупанты в очередной раз обстреляли город Волчанск Харьковской области. В результате вражеской атаки травмирован 52-летний мужчина.

Об этом сообщила пресс-служба Харьковской областной прокуратуры в Telegram в пятницу, 19 апреля.

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Российский обстрел Волчанска

За прошедшие сутки, 18 апреля, армия РФ из различных видов вооружения обстреливала город Волчанск. Во время одного из ударов оккупантов получил ранения 52-летний мужчина.

Последствия российского обстрела Волчанска. Фото: t.me/prokuratura_kharkiv

В результате атаки захватчиков поврежден ряд жилых домов, магазины, церковь, кафе. В городе были пожары.

Последствия российского обстрела Волчанска. Фото: t.me/prokuratura_kharkiv

Последствия российского обстрела Волчанска. Фото: t.me/prokuratura_kharkiv

По предварительной информации, противник применил по населенному пункту авиационные управляемые боеприпасы, минометы, артиллерию.

Последствия российского обстрела Волчанска. Фото: t.me/prokuratura_kharkiv

Последствия российского обстрела Волчанска. Фото: t.me/prokuratura_kharkiv

"При процессуальном руководстве Волчанского отдела Чугуевской окружной прокуратуры Харьковской области начато досудебные расследования по фактам нарушения законов и обычаев войны", — говорится в сообщении.

Пост Харьковской областной прокуратуры. Фото: скриншот

Напомним, ночью 19 апреля в Украине объявляли масштабную воздушную тревогу из-за ракетной опасности. Утром взрывы раздавались в Днепре и области, там работала ПВО.

В результате атаки оккупантов на Днепр частично разрушен дом, под завалами которого могут быть люди.

Незадолго в сети появилось видео первых минут после ракетного удара по пятиэтажке в Днепре.