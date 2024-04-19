Оккупанты обстреляли церковь в Волчанске — есть раненый
Российские оккупанты в очередной раз обстреляли город Волчанск Харьковской области. В результате вражеской атаки травмирован 52-летний мужчина.
Об этом сообщила пресс-служба Харьковской областной прокуратуры в Telegram в пятницу, 19 апреля.
Российский обстрел Волчанска
За прошедшие сутки, 18 апреля, армия РФ из различных видов вооружения обстреливала город Волчанск. Во время одного из ударов оккупантов получил ранения 52-летний мужчина.
В результате атаки захватчиков поврежден ряд жилых домов, магазины, церковь, кафе. В городе были пожары.
По предварительной информации, противник применил по населенному пункту авиационные управляемые боеприпасы, минометы, артиллерию.
"При процессуальном руководстве Волчанского отдела Чугуевской окружной прокуратуры Харьковской области начато досудебные расследования по фактам нарушения законов и обычаев войны", — говорится в сообщении.
Напомним, ночью 19 апреля в Украине объявляли масштабную воздушную тревогу из-за ракетной опасности. Утром взрывы раздавались в Днепре и области, там работала ПВО.
В результате атаки оккупантов на Днепр частично разрушен дом, под завалами которого могут быть люди.
Незадолго в сети появилось видео первых минут после ракетного удара по пятиэтажке в Днепре.
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