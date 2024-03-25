Окупанти обстріляли Вовчанськ — загинув 65-річний чоловік

Наслідки обстрілу Вовчанська 25 березня. Фото: t.me/police_kh_region

Російські окупанти у понеділок, 25 березня, обстріляли місто Вовчанськ Харківської області. Ворог вбив 65-річного чоловіка.

Про це повідомила пресслужба поліції Харківської області у Telegram.

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Близько 13:00 армія Росії здійснила артобстріл міста Вовчанськ. Внаслідок атаки пошкоджені приватні будинки. Внаслідок отриманих мінно-вибухових травм загинув 65-річний чоловік. Під час обстрілу він перебував у дворі власного домоволодіння.

Загиблий чоловік. Фото: t.me/police_kh_region

Наслідки обстрілу Вовчанська 25 березня. Фото: t.me/police_kh_region

Наслідки обстрілу Вовчанська 25 березня. Фото: t.me/police_kh_region

"За фактом порушення законів та звичаїв війни слідчі відкрили кримінальне провадження за статтею 438 (порушення законів та звичаїв війни) Кримінального кодексу України", — йдеться у повідомленні.

Наслідки обстрілу Вовчанська 25 березня. Фото: t.me/police_kh_region

Наслідки обстрілу Вовчанська 25 березня. Фото: t.me/police_kh_region

Допис поліції Харківської області. Фото: скриншот

Нагадаємо, 25 березня у Києві внаслідок ворожого обстрілу зафіксували падіння уламків ракет в Печерському районі.

Пізніше на російський обстріл відреагував Володимир Зеленський, а мер столиці Віталій Кличко розповів про наслідки атаки.

Також стало відомо, що внаслідок ракетної атаки вщент знищена спортивна зала. Киянка розповіла, як пережила обстріл.