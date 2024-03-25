Оккупанты обстреляли Волчанск — погиб 65-летний мужчина

Последствия обстрела Волчанска 25 марта. Фото: t.me/police_kh_region

Российские оккупанты в понедельник, 25 марта, обстреляли город Волчанск Харьковской области. Враг убил 65-летнего мужчину.

Об этом сообщила пресс-служба полиции Харьковской области в Telegram.

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Около 13:00 армия России осуществила артобстрел города Волчанск. В результате атаки повреждены частные дома. В результате полученных минно-взрывных травм погиб 65-летний мужчина. Во время обстрела он находился во дворе собственного домовладения.

Погибший мужчина. Фото: t.me/police_kh_region

Последствия обстрела Волчанска 25 марта. Фото: t.me/police_kh_region

Последствия обстрела Волчанска 25 марта. Фото: t.me/police_kh_region

"По факту нарушения законов и обычаев войны следователи открыли уголовное производство по статье 438 (нарушение законов и обычаев войны) Уголовного кодекса Украины", — говорится в сообщении.

Последствия обстрела Волчанска 25 марта. Фото: t.me/police_kh_region

Последствия обстрела Волчанска 25 марта. Фото: t.me/police_kh_region

Пост полиции Харьковской области. Фото: скриншот

Напомним, 25 марта в Киеве в результате вражеских обстрелов зафиксировали падение обломков ракет в Печерском районе.

Позже на российский обстрел отреагировал Владимир Зеленский, а мэр столицы Виталий Кличко рассказал о последствиях атаки.

Также стало известно, что в результате ракетной атаки полностью уничтожен спортивный зал. Киевлянка рассказала, как пережила обстрел.