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Окупанти обстріляли житлові будинки на Харківщині — в ОВА розповіли про наслідки

24 листопада 2023 10:11
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк
Окупанти обстріляли житлові будинки на Харківщині — в ОВА розповіли про наслідки
Наслідки обстрілу Харківщини. Фото (архівне): t.me/synegubov
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Внаслідок обстрілів Харківської області у Куп’янському районі пошкоджено дах адмінбудівлі і житлові будинки. На щастя, травмованих та загиблих немає.

Про це повідомили в ДСНС та очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов

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Синєгубов розповів, що упродовж доби окупанти обстріляли щонайменше 14 населених пунктів Харківщини. Так, у Куп’янському районі пошкоджено дах адмінбудівлі та скління вікон 5-поверхової житлової будівлі. У селі Курилівка пошкоджено п'ять приватних житлових будинків та два гаражі. Окрім того, у селі Козача Лопань Харківського району пошкоджено чотири приватні будинки та господарчі споруди. 

Під вогнем ворога перебували Куп'янськ, Вовчанськ, Дворічна Синьківка, Гранів та інші населені пункти. На щастя, обійшлося без жертв. 

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Що кажуть в ДСНС

Рятувальники розповіли, що упродовж минулої доби двічі виїжджали на перевірку територій після обстрілів, зокрема, у Куп'янськ, де пошкоджені житлові будинки та адмінбудівля та у село Курилівка, де також пошкоджені житлові будинки та два гаражі.

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Нагадаємо, 23 листопада окупанти обстріляли Чорнобаївку на Херсонщині. Відомо про трьох загиблих і чотирьох поранених людей.

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