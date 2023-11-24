Окупанти обстріляли житлові будинки на Харківщині — в ОВА розповіли про наслідки

Наслідки обстрілу Харківщини. Фото (архівне): t.me/synegubov

Внаслідок обстрілів Харківської області у Куп’янському районі пошкоджено дах адмінбудівлі і житлові будинки. На щастя, травмованих та загиблих немає.

Про це повідомили в ДСНС та очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

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Синєгубов розповів, що упродовж доби окупанти обстріляли щонайменше 14 населених пунктів Харківщини. Так, у Куп’янському районі пошкоджено дах адмінбудівлі та скління вікон 5-поверхової житлової будівлі. У селі Курилівка пошкоджено п'ять приватних житлових будинків та два гаражі. Окрім того, у селі Козача Лопань Харківського району пошкоджено чотири приватні будинки та господарчі споруди.

Під вогнем ворога перебували Куп'янськ, Вовчанськ, Дворічна Синьківка, Гранів та інші населені пункти. На щастя, обійшлося без жертв.

Що кажуть в ДСНС

Рятувальники розповіли, що упродовж минулої доби двічі виїжджали на перевірку територій після обстрілів, зокрема, у Куп'янськ, де пошкоджені житлові будинки та адмінбудівля та у село Курилівка, де також пошкоджені житлові будинки та два гаражі.

Нагадаємо, 23 листопада окупанти обстріляли Чорнобаївку на Херсонщині. Відомо про трьох загиблих і чотирьох поранених людей.