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Оккупанты обстреляли жилые дома в Харьковской области — в ОВА рассказали о последствиях

24 ноября 2023 10:11
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Оккупанты обстреляли жилые дома в Харьковской области — в ОВА рассказали о последствиях
Последствия обстрелов Харьковской области. Фото (архивное): t.me/synegubov
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк

В результате обстрелов Харьковской области в Купянском районе повреждены крыша админздания и жилые дома. К счастью, травмированных и погибших нет.

Об этом сообщили в ГСЧС и глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.

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Синегубов рассказал, что за сутки оккупанты обстреляли по меньшей мере 14 населенных пунктов Харьковской области. Так, в Купянском районе повреждена крыша админздания и остекление окон 5-этажного жилого здания. В селе Куриловка повреждены пять частных жилых домов и два гаража. Кроме того, в селе Казачья Лопань Харьковского района повреждены четыре частных дома и хозяйственные постройки.

Под огнем врага находились также Купянск, Волчанск, Двуречная, Синьковка, Гранов и другие населенные пункты. К счастью, обошлось без жертв.

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Что говорят в ГСЧС

Спасатели рассказали, что за прошедшие сутки дважды выезжали на проверку территорий после обстрелов, в частности, в Купянск, где повреждены жилые дома и админздание и в село Куриловка, где также повреждены жилые дома и два гаража.

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Напомним, 23 ноября оккупанты обстреляли Чернобаевку в Херсонской области. Известно о трех погибших и четырех раненых людях.

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