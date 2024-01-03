Окупанти обстрілюють Харків, — Терехов

Мер Харкова Ігор Терехов. Фото: Новини.LIVE

Сьогодні ввечері, 3 січня, російські окупанти знову обстрілюють місто Харків. Для атаки ворог використовує ракети.

Про це повідомив мер Харкова Ігор Терехов.

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У мережі повідомляють, що у Харкові лунають потужні вибухи.

"Харків знов під ракетним обстрілом", — розповів Терехов.

Допис Терехова. Фото: скриншот

Наразі карта тривог має такий вигляд:

Карта тривог. Фото: alerts.in.ua

Нагадаємо, армія Росії сьогодні завдала ракетного удару по Снігурівці Миколаївської області. Внаслідок атаки поранення дістали четверо осіб.

Також ми писали, що одна людина загинула й одна зазнала поранень внаслідок ракетних ударів росіян по Авдіївці. Загалом загарбники випустили по місту чотири ракети.