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Окупанти обстрілюють Харків, — Терехов

3 січня 2024 22:41
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
Окупанти обстрілюють Харків, — Терехов
Мер Харкова Ігор Терехов. Фото: Новини.LIVE
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

Сьогодні ввечері, 3 січня, російські окупанти знову обстрілюють місто Харків. Для атаки ворог використовує ракети.

Про це повідомив мер Харкова Ігор Терехов.

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Окупанти обстрілюють Харків

У мережі повідомляють, що у Харкові лунають потужні вибухи.

"Харків знов під ракетним обстрілом", — розповів Терехов.

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Допис Терехова. Фото: скриншот

Наразі карта тривог має такий вигляд:

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Карта тривог. Фото: alerts.in.ua

Нагадаємо, армія Росії сьогодні завдала ракетного удару по Снігурівці Миколаївської області. Внаслідок атаки поранення дістали четверо осіб. 

Також ми писали, що одна людина загинула й одна зазнала поранень внаслідок ракетних ударів росіян по Авдіївці. Загалом загарбники випустили по місту чотири ракети. 

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