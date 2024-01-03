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Оккупанты обстреливают Харьков, — Терехов

3 января 2024 22:41
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
Оккупанты обстреливают Харьков, — Терехов
Мэр Харькова Игорь Терехов. Фото: Новини.LIVE
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

Сегодня вечером, 3 января, российские оккупанты снова обстреливают город Харьков. Для атаки враг использует ракеты.

Об этом сообщил мэр Харькова Игорь Терехов.

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Оккупанты обстреливают Харьков

В сети сообщают, что в Харькове раздаются мощные взрывы.

"Харьков снова под ракетным обстрелом", — рассказал Терехов.

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Пост Терехова. Фото: скриншот

Сейчас карта тревог выглядит так:

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Карта тревог. Фото: alerts.in.ua

Напомним, армия России сегодня нанесла ракетный удар по Снегиревке Николаевской области. В результате атаки ранения получили четыре человека.

Также мы писали, что один человек погиб и один получил ранения в результате ракетных ударов россиян по Авдеевке. В общей сложности захватчики выпустили по городу четыре ракеты.

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