Оккупанты обстреливают Харьков, — Терехов
3 января 2024 22:41
Мэр Харькова Игорь Терехов. Фото: Новини.LIVE
Сегодня вечером, 3 января, российские оккупанты снова обстреливают город Харьков. Для атаки враг использует ракеты.
Об этом сообщил мэр Харькова Игорь Терехов.
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Оккупанты обстреливают Харьков
В сети сообщают, что в Харькове раздаются мощные взрывы.
"Харьков снова под ракетным обстрелом", — рассказал Терехов.
Сейчас карта тревог выглядит так:
Напомним, армия России сегодня нанесла ракетный удар по Снегиревке Николаевской области. В результате атаки ранения получили четыре человека.
Также мы писали, что один человек погиб и один получил ранения в результате ракетных ударов россиян по Авдеевке. В общей сложности захватчики выпустили по городу четыре ракеты.
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