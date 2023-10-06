Вибухи в Харкові сьогодні 6 жовтня: деталі обстрілу РФ

Окупанти обстрілюють Харків: Терехов відреагував на вибухи
Сьогодні зранку, 6 жовтня, російські окупанти зайнялися обстрілювати Харків. Гриміли вибухи, є удар по центру міста.
Про це повідомив мер Харкова Ігор Терехов.
Вибухи в Харкові сьогодні 6 жовтня
Оновлено 06:52. Терехов зазначив, що Харків перебуває під обстрілом. Він додав, що "є інформація про удар по центральній частині міста".
Оновлено 06:54. Вибухи також прокоментував очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов.
"Увага, окупанти завдають удари. Жителі Харкова та області, перебувайте в укриттях!" — закликав він.
Своєю чергою на обстріл росіян відреагував і бригадний генерал юстиції Сергій Мельник "Марсель". Він закликав українців перебувати в укритті.
Наразі в Харківській області оголошено повітряну тривогу. За даними місцевих ЗМІ, було два вибухи.
Нічна атака РФ на Україну 6 жовтня
Нагадаємо, що на тлі повітряної тривоги сьогодні вночі, 6 жовтня, було чути звуки вибухів у Черкаській області. Небезпека в регіоні тривала довго, була загроза удару БпЛА.
Також ми писали, що сьогодні вночі, 6 жовтня, відбувалася атака ворожих БпЛА по Одесі. У місті працювали сили ППО, що було причиною вибухів.
Додамо, що Україна безперестанно "червоніла" через загрозу удару ворожих БпЛА. Сьогодні вночі, 6 жовтня, низкою центральних, південних та східних областей ширилась повітряна тривога.