Вибухи в Харкові сьогодні 6 жовтня: деталі обстрілу РФ

Дим підіймається після нічних вибухів у місті. Фото: google.com

Сьогодні зранку, 6 жовтня, російські окупанти зайнялися обстрілювати Харків. Гриміли вибухи, є удар по центру міста.

Про це повідомив мер Харкова Ігор Терехов.

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Вибухи в Харкові сьогодні 6 жовтня

Оновлено 06:52. Терехов зазначив, що Харків перебуває під обстрілом. Він додав, що "є інформація про удар по центральній частині міста".

Джерело: t.me/ihor_terekhov

Оновлено 06:54. Вибухи також прокоментував очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

"Увага, окупанти завдають удари. Жителі Харкова та області, перебувайте в укриттях!" — закликав він.

Джерело: t.me/synegubov

Своєю чергою на обстріл росіян відреагував і бригадний генерал юстиції Сергій Мельник "Марсель". Він закликав українців перебувати в укритті.

Джерело: t.me/generalmarsel

Наразі в Харківській області оголошено повітряну тривогу. За даними місцевих ЗМІ, було два вибухи.

Джерело: t.me/kharkov_now

Повітряна тривога в Україні. Фото: alerts.in.ua

Нічна атака РФ на Україну 6 жовтня

Нагадаємо, що на тлі повітряної тривоги сьогодні вночі, 6 жовтня, було чути звуки вибухів у Черкаській області. Небезпека в регіоні тривала довго, була загроза удару БпЛА.

Також ми писали, що сьогодні вночі, 6 жовтня, відбувалася атака ворожих БпЛА по Одесі. У місті працювали сили ППО, що було причиною вибухів.

Додамо, що Україна безперестанно "червоніла" через загрозу удару ворожих БпЛА. Сьогодні вночі, 6 жовтня, низкою центральних, південних та східних областей ширилась повітряна тривога.