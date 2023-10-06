Взрывы в Харькове сегодня 6 октября: детали обстрела РФ

Оккупанты обстреливают Харьков: Терехов отреагировал на взрывы
Сегодня утром, 6 октября, российские оккупанты принялись обстреливать Харьков. Гремели взрывы, есть удар по центру города.
Об этом сообщил мэр Харькова Игорь Терехов.
Взрывы в Харькове сегодня 6 октября
Обновлено 06:52. Терехов отметил, что Харьков находится под обстрелом. Он добавил, что "есть информация об ударе по центральной части города".
Обновлено 06:54. Взрывы также прокомментировал глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.
"Внимание, оккупанты наносят удары. Жители Харькова и области, находитесь в укрытиях!" — призвал он.
В свою очередь на обстрел россиян отреагировал и бригадный генерал юстиции Сергей Мельник "Марсель". Он призвал украинцев находиться в укрытии.
В Харьковской области объявлена воздушная тревога. По данным местных СМИ, было два взрыва.
Ночная атака РФ на Украину 6 октября
Напомним, что на фоне воздушной тревоги сегодня ночью, 6 октября, были слышны звуки взрывов в Черкасской области. Опасность в регионе продолжалась долго, была угроза удара БпЛА.
Также мы писали, что сегодня ночью, 6 октября, происходила атака вражеских БпЛА по Одессе. В городе работали силы ПВО, что было причиной взрывов.
Добавим, что Украина непрестанно "краснела" из-за угрозы удара вражеских БпЛА. Сегодня ночью, 6 октября, рядом центральных, южных и восточных областей ширилась воздушная тревога.