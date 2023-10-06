Взрывы в Харькове сегодня 6 октября: детали обстрела РФ

Дым поднимается после ночных взрывов в городе. Фото: google.com

Сегодня утром, 6 октября, российские оккупанты принялись обстреливать Харьков. Гремели взрывы, есть удар по центру города.

Об этом сообщил мэр Харькова Игорь Терехов.

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Взрывы в Харькове сегодня 6 октября

Обновлено 06:52. Терехов отметил, что Харьков находится под обстрелом. Он добавил, что "есть информация об ударе по центральной части города".

Источник: t.me/ihor_terekhov

Обновлено 06:54. Взрывы также прокомментировал глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.

"Внимание, оккупанты наносят удары. Жители Харькова и области, находитесь в укрытиях!" — призвал он.

Источник: t.me/synegubov

В свою очередь на обстрел россиян отреагировал и бригадный генерал юстиции Сергей Мельник "Марсель". Он призвал украинцев находиться в укрытии.

Источник: t.me/generalmarsel

В Харьковской области объявлена воздушная тревога. По данным местных СМИ, было два взрыва.

Источник: t.me/kharkov_now

Воздушная тревога в Украине. Фото: alerts.in.ua

Ночная атака РФ на Украину 6 октября

Напомним, что на фоне воздушной тревоги сегодня ночью, 6 октября, были слышны звуки взрывов в Черкасской области. Опасность в регионе продолжалась долго, была угроза удара БпЛА.

Также мы писали, что сегодня ночью, 6 октября, происходила атака вражеских БпЛА по Одессе. В городе работали силы ПВО, что было причиной взрывов.

Добавим, что Украина непрестанно "краснела" из-за угрозы удара вражеских БпЛА. Сегодня ночью, 6 октября, рядом центральных, южных и восточных областей ширилась воздушная тревога.