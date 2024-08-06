Обстріли Харківської області 5 серпня — є руйнування та поранений

Наслідки обстрілів Харківської області. Фото: t.me/synegubov

Російські окупанти упродовж останньої доби вдарили по Харківській області шість разів з різного типу озброєння. Внаслідок обстрілів пошкоджені житлові будинки, спалахнули пожежі та поранено поліцейського.

Про це повідомив очільник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов у вівторок, 6 серпня.

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Синєгубов розповів, що упродовж минулої доби росіяни не завдали ударів по Харкову, але неодноразово атакували область. Так, 6 серпня о 00:50 окупанти вдарили по селі Циркуни, де пошкодили житловий будинок. На місці виникла пожежа.

Наслідки обстрілів Харківської області. Фото: t.me/synegubov

Незадовго до цього, 5 серпня о 23:00, під ворожим вогнем опинилось смт Куп'янськ-Вузловий у Куп'янському районі. Там пошкоджено приватний будинок.

Наслідки обстрілів Харківської області. Фото: t.me/synegubov

"О 19:00 Куп'янський р-н, с. Колісніківка відбувся ворожий обстріл населеного пункту КАБами, внаслідок чого пошкоджено приватний будинок. А о 15:35 Куп'янський р-н, Вільхуватська ТГ, с. Приколотне. Внаслідок обстрілу БпЛА та FPV були пошкоджені два автомобілі", — йдеться у повідомленні.

Також Харківщина була під обстрілами о 14:03 та 14:45. Спершу загарбники вдарили по селі Одноробівка у Богодухівському районі. Там внаслідок атаки горіла господарча споруда на території приватного домоволодіння.

Вже пізніше окупаційна армія випустила на Куп'янськ FPV-дрон. Внаслідок обстрілу поранення отримав співробітник поліції.