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Окупанти шість разів за добу вдарили по Харківщині — поранено поліцейського

6 серпня 2024 09:09
Катерина Османська - Редактор
Обстріли Харківської області 5 серпня — є руйнування та поранений
Наслідки обстрілів Харківської області. Фото: t.me/synegubov
Катерина Османська - Редактор

Російські окупанти упродовж останньої доби вдарили по Харківській області шість разів з різного типу озброєння. Внаслідок обстрілів пошкоджені житлові будинки, спалахнули пожежі та поранено поліцейського.

Про це повідомив очільник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов у вівторок, 6 серпня. 

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Синєгубов розповів, що упродовж минулої доби росіяни не завдали ударів по Харкову, але неодноразово атакували область. Так, 6 серпня о 00:50 окупанти вдарили по селі Циркуни, де пошкодили житловий будинок. На місці виникла пожежа. 

обстріли Харківської області 5 серпня
Наслідки обстрілів Харківської області. Фото: t.me/synegubov

Незадовго до цього, 5 серпня о 23:00, під ворожим вогнем опинилось смт Куп'янськ-Вузловий у Куп'янському районі. Там пошкоджено приватний будинок. 

обстріли Харківської області 5 серпня
Наслідки обстрілів Харківської області. Фото: t.me/synegubov

"О 19:00 Куп'янський р-н, с. Колісніківка відбувся ворожий обстріл населеного пункту КАБами, внаслідок чого пошкоджено приватний будинок. А о 15:35 Куп'янський р-н, Вільхуватська ТГ, с. Приколотне. Внаслідок обстрілу БпЛА та FPV були пошкоджені два автомобілі", — йдеться у повідомленні. 

Також Харківщина була під обстрілами о 14:03 та 14:45. Спершу загарбники вдарили по селі Одноробівка у Богодухівському районі. Там внаслідок атаки горіла господарча споруда на території приватного домоволодіння.

Вже пізніше окупаційна армія випустила на Куп'янськ FPV-дрон. Внаслідок обстрілу поранення отримав співробітник поліції. 

атака на Харківську область 5 серпня
Скриншот допису Олега Синєгубова

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