Обстрелы Харьковской области 5 августа - есть разрушение и раненный

Последствия обстрелов в Харьковской области. Фото: t.me/synegubov

Российские оккупанты на протяжении последних суток ударили по Харьковской области шесть раз из разного типа вооружения. В результате обстрелов повреждены жилые дома, вспыхнули пожары и ранен полицейский.

Об этом сообщил глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов во вторник, 6 августа.

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Синегубов рассказал, что за прошедшие сутки россияне не нанесли ударов по Харькову, но неоднократно атаковали область. Так, 6 августа в 00:50 оккупанты ударили по селе Циркуны, где повредили жилой дом. На месте возник пожар.

Последствия обстрелов в Харьковской области. Фото: t.me/synegubov

Незадолго до этого, 5 августа в 23:00, под вражеским огнем оказался пгт Купянск-Узловой в Купянском районе. Там поврежден частный дом.

Последствия обстрелов в Харьковской области. Фото: t.me/synegubov

"В 19:00 Купянский р-н, с. Колесниковка, состоялся вражеский обстрел населенного пункта КАБами, в результате чего поврежден частный дом. А в 15:35 Купянский р-н, Ольховатская ТГ, с. Приколотное. В результате обстрела БпЛА и FPV были повреждены два автомобиля", — говорится в сообщении.

Также Харьковщина была под обстрелами в 14:03 и 14:45. Сначала захватчики ударили по селе Одноробовка в Богодуховском районе. Там в результате атаки горела хозяйственная постройка на территории частного домовладения.

Уже позже оккупационная армия выпустила на Купянск FPV-дрон. В результате обстрела ранения получил сотрудник полиции.