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Окупанти скинули 13 КАБів на Харківщину, є поранені — фото

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Дата публікації: 11 травня 2025 12:58
Обстріл Харківської області — російські війська атакували чотири населені пункти 10 травня
Наслідки обстрілу Куп'янська. Фото: Олег Синєгубов / Telegram

Минулої доби, 10 травня, російські війська атакували чотири населені пункти Харківської області. Постраждали четверо мирних мешканців.

Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов у Telegram.

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За словами Синєгубова, у Куп’янську через російські обстріли поранень зазнали 76-річна жінка та 82-річний чоловік, а в селі Благодатівка Кіндрашівської громади — 68-річна та 73-річна жінки.

Голова ОВА додав, що ворог скинув на область 13 керованих авіабомб (КАБ), атакував одним дроном-камікадзе типу "Ланцет" і одним FPV-дроном.

"У результаті атак пошкоджено цивільну інфраструктуру в Ізюмському, Куп’янському та Богодухівському районах: зруйновані приватні та багатоквартирні будинки, господарчі споруди, гаражі, автомобілі, а також дизельна станція", — йдеться у повідомленні.

Обстріл Харківської області
Пошкоджений будинок. Фото: Олег Синєгубов / Telegram 

Очільник області додав, що загалом протягом доби на Куп’янському напрямку зафіксовано 161 бойове зіткнення. 

"Сили оборони відбили штурмові дії противника поблизу Кіндрашівки, Синьківки та в районі Загризового", — підсумував Синєгубов.

Обстріл Харківщини
Зруйнований приватний будинок. Фото: Олег Синєгубов / Telegram

Нагадаємо, 11 травня російські війська здійснили удар керованими авіаційними бомбами по Запорізькій області.

Також ми писали, що війська РФ 11 разів обстріляли населені пункти Донецької області.

Харківська область обстріли Куп'янськ війна в Україні авіабомба
Василій Наумов - Редактор
Автор:
Василій Наумов
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