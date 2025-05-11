Обстріл Харківської області — російські війська атакували чотири населені пункти 10 травня

Окупанти скинули 13 КАБів на Харківщину, є поранені — фото
Минулої доби, 10 травня, російські війська атакували чотири населені пункти Харківської області. Постраждали четверо мирних мешканців.
Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов у Telegram.
Наслідки удару по Харківщині
За словами Синєгубова, у Куп’янську через російські обстріли поранень зазнали 76-річна жінка та 82-річний чоловік, а в селі Благодатівка Кіндрашівської громади — 68-річна та 73-річна жінки.
Голова ОВА додав, що ворог скинув на область 13 керованих авіабомб (КАБ), атакував одним дроном-камікадзе типу "Ланцет" і одним FPV-дроном.
"У результаті атак пошкоджено цивільну інфраструктуру в Ізюмському, Куп’янському та Богодухівському районах: зруйновані приватні та багатоквартирні будинки, господарчі споруди, гаражі, автомобілі, а також дизельна станція", — йдеться у повідомленні.
Очільник області додав, що загалом протягом доби на Куп’янському напрямку зафіксовано 161 бойове зіткнення.
"Сили оборони відбили штурмові дії противника поблизу Кіндрашівки, Синьківки та в районі Загризового", — підсумував Синєгубов.
Нагадаємо, 11 травня російські війська здійснили удар керованими авіаційними бомбами по Запорізькій області.
Також ми писали, що війська РФ 11 разів обстріляли населені пункти Донецької області.
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