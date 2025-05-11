Обстрел Харьковской области — российские войска атаковали четыре населенных пункта 10 мая

Последствия обстрела Купянска. Фото: Олег Синегубов / Telegram

За прошедшие сутки, 10 мая, российские войска атаковали четыре населенных пункта Харьковской области. Пострадали четверо мирных жителей.

Об этом сообщил председатель Харьковской ОГА Олег Синегубов в Telegram.

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По словам Синегубова, в Купянске из-за российских обстрелов ранения получили 76-летняя женщина и 82-летний мужчина, а в селе Благодатовка Кондрашевской громады — 68-летняя и 73-летняя женщины.

Глава ОГА добавил, что враг сбросил на область 13 управляемых авиабомб (УАБ), атаковал одним дроном-камикадзе типа "Ланцет" и одним FPV-дроном.

"В результате атак повреждена гражданская инфраструктура в Изюмском, Купянском и Богодуховском районах: разрушены частные и многоквартирные дома, хозяйственные постройки, гаражи, автомобили, а также дизельная станция", — говорится в сообщении.

Поврежденный дом. Фото: Олег Синегубов / Telegram

Глава области добавил, что всего в течение суток на Купянском направлении зафиксировано 161 боевое столкновение.

"Силы обороны отбили штурмовые действия противника вблизи Кондрашовки, Синьковки и в районе Загрызово", — подытожил Синегубов.

Разрушенный частный дом. Фото: Олег Синегубов / Telegram

Напомним, 11 мая российские войска совершили удар управляемыми авиационными бомбами по Запорожской области.

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