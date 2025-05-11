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Оккупанты сбросили 13 УАБов на Харьковщину, есть раненые — фото

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Дата публикации 11 мая 2025 12:58
Обстрел Харьковской области — российские войска атаковали четыре населенных пункта 10 мая
Последствия обстрела Купянска. Фото: Олег Синегубов / Telegram

За прошедшие сутки, 10 мая, российские войска атаковали четыре населенных пункта Харьковской области. Пострадали четверо мирных жителей.

Об этом сообщил председатель Харьковской ОГА Олег Синегубов в Telegram.

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По словам Синегубова, в Купянске из-за российских обстрелов ранения получили 76-летняя женщина и 82-летний мужчина, а в селе Благодатовка Кондрашевской громады — 68-летняя и 73-летняя женщины.

Глава ОГА добавил, что враг сбросил на область 13 управляемых авиабомб (УАБ), атаковал одним дроном-камикадзе типа "Ланцет" и одним FPV-дроном.

"В результате атак повреждена гражданская инфраструктура в Изюмском, Купянском и Богодуховском районах: разрушены частные и многоквартирные дома, хозяйственные постройки, гаражи, автомобили, а также дизельная станция", — говорится в сообщении.

Обстріл Харківської області
Поврежденный дом. Фото: Олег Синегубов / Telegram

Глава области добавил, что всего в течение суток на Купянском направлении зафиксировано 161 боевое столкновение.

"Силы обороны отбили штурмовые действия противника вблизи Кондрашовки, Синьковки и в районе Загрызово", — подытожил Синегубов.

Обстріл Харківщини
Разрушенный частный дом. Фото: Олег Синегубов / Telegram

Напомним, 11 мая российские войска совершили удар управляемыми авиационными бомбами по Запорожской области.

Также мы писали, что войска РФ 11 раз обстреляли населенные пункты Донецкой области.

Харьковская область обстрелы Купянск война в Украине авиабомба
Василий Наумов - Редактор
Автор:
Василий Наумов
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