Окупанти скинули авіабомбу на дитячий садок у Чугуївському районі на Харківщині, — ОВА

Наслідки атаки. Ілюстративне фото: Харківська ОВА

Російські загарбники в суботу, 27 квітня, вчергове обстріляли Харківську область. Так, під час атаки ворог поцілив у будівлю дитячого садка.

Про це повідомив голова ОВА Олег Синєгубов в Telegram в неділю, 28 квітня.

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Обстріли Харківщини 27 квітня

Відомо, що вчора об 11:20 російські війська скинули авіаційну бомбу на село Вовчанські Хутори Чугуївського району. Внаслідок цього відбулося влучання КАБу по будівлі дитячого садку. Також авіаційних обстрілів зазнали населені пункти Стрілеча та Синельникове.

Загалом протягом доби окупанти завдали ударів по близько 15 населених пунктах Харківщини: Синьківці, Степовій Новоселівці, Піщаному та іншим.

Так, о 13:00 у Вовчанську ворожий FPV-дрон влучив у вантажний автомобіль: поранення дістали два водії віком 53 та 59 років, їх ушпиталили.

А о 12:50 росіяни завдали обстрілу з РСЗВ по селу Благодатівка в Куп'янському районі: там пошкоджено 20 господарчих споруд.

Скриншот допису Синєгубова

Скриншот допису Синєгубова

Нагадаємо, вночі росіяни атакували безпілотниками Миколаївську область. Внаслідок обстрілу в місті пошкоджено будівлю готелю та об‘єкт теплогенеруючої інфраструктури.

Крім того, вночі сили протиповітряної оборони збили всі ворожі цілі в небі над Україною. Мова йде про п'ять безпілотників.