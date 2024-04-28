Оккупанты сбросили авиабомбу на детский сад в Чугуевском районе на Харьковщине, — ОВА
Российские захватчики в субботу, 27 апреля, в очередной раз обстреляли Харьковскую область. Так, во время атаки враг попал в здание детского сада.
Об этом сообщил глава ОВА Олег Синегубов в Telegram в воскресенье, 28 апреля.
Обстрелы Харьковщины 27 апреля
Известно, что вчера в 11:20 российские войска сбросили авиационную бомбу на село Волчанские Хутора Чугуевского района. В результате произошло попадание КАБа по зданию детского сада. Также авиационным обстрелам подверглись населенные пункты Стрилеча и Синельниково.
Всего за сутки оккупанты нанесли удары по около 15 населенным пунктам Харьковщины: Синьковка, Степовой Новоселовке, Песчаному и другим.
Так, в 13:00 в Волчанске вражеский FPV-дрон попал в грузовой автомобиль: ранения получили два водителя в возрасте 53 и 59 лет, их госпитализировали.
А в 12:50 россияне совершили обстрел из РСЗО по селу Благодатовка в Купянском районе: там повреждены 20 хозяйственных построек.
Напомним, ночью россияне атаковали беспилотниками Николаевскую область. В результате обстрела в городе повреждено здание гостиницы и объект теплогенерирующей инфраструктуры.
Кроме того, ночью силы противовоздушной обороны сбили все вражесеин цели в небе над Украиной. Речь идет о пяти беспилотниках.
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