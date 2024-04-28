Оккупанты сбросили авиабомбу на детский сад в Чугуевском районе на Харьковщине, — ОВА

Последствия атаки. Иллюстративное фото: Харьковская ОВА

Российские захватчики в субботу, 27 апреля, в очередной раз обстреляли Харьковскую область. Так, во время атаки враг попал в здание детского сада.

Об этом сообщил глава ОВА Олег Синегубов в Telegram в воскресенье, 28 апреля.

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Обстрелы Харьковщины 27 апреля

Известно, что вчера в 11:20 российские войска сбросили авиационную бомбу на село Волчанские Хутора Чугуевского района. В результате произошло попадание КАБа по зданию детского сада. Также авиационным обстрелам подверглись населенные пункты Стрилеча и Синельниково.

Всего за сутки оккупанты нанесли удары по около 15 населенным пунктам Харьковщины: Синьковка, Степовой Новоселовке, Песчаному и другим.

Так, в 13:00 в Волчанске вражеский FPV-дрон попал в грузовой автомобиль: ранения получили два водителя в возрасте 53 и 59 лет, их госпитализировали.

А в 12:50 россияне совершили обстрел из РСЗО по селу Благодатовка в Купянском районе: там повреждены 20 хозяйственных построек.

Скриншот сообщения Синегубова

Скриншот сообщения Синегубова

Напомним, ночью россияне атаковали беспилотниками Николаевскую область. В результате обстрела в городе повреждено здание гостиницы и объект теплогенерирующей инфраструктуры.

Кроме того, ночью силы противовоздушной обороны сбили все вражесеин цели в небе над Украиной. Речь идет о пяти беспилотниках.