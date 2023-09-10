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Окупанти скинули авіабомбу на Куп'янськ: розпочато розслідування

10 вересня 2023 14:56
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор
Окупанти скинули авіабомбу на Куп'янськ: розпочато розслідування
Правоохоронці на місці обстрілу в Куп'янську. Фото: Харківська обласна прокуратура
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор

Увечері, 9 вересня, російські терористи черговий раз обстріляли Куп'янськ на Харківщині. За попередньою інформацією, окупанти скинули на місто керовану авіабомбу. 

Про це повідомляє Харківська обласна прокуратура. 

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Відтак, російські окупанти атакували Куп'янськ 9 вересня близько 22:00., скинувши керовану авіабомбу. 

Ворожа атака пошкодила низку житлових будинків та господарчих споруд. На щастя, минулося без жертв. 

Правоохоронні органи, зібравши речові докази та задокументувавши наслідки збройної агресії РФ, розпочали розслідування. 

Обстріл Куп'янська
Наслідки обстрілу Куп'янська. Фото: Харківська обласна прокуратура
Росіяни обстріляли Куп'янськ
Наслідки обстрілу Куп'янська. Фото: Харківська обласна прокуратура

Нагадаємо, протягом минулої доби ворог 54 рази обстріляв Херсонську область. Загалом загарбники випустили 247 снарядів з мінометів, артилерії, "Градів" та БпЛА.

Також 9 вересня, російські терористи обстріляли п'ять населених пункти на Донеччині. За фактами вбивства 3 та поранення 6 людей правоохоронці розпочали росзлідування.

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