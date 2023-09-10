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Оккупанты сбросили авиабомбу на Купянск: начато расследование

10 сентября 2023 14:56
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор
Оккупанты сбросили авиабомбу на Купянск: начато расследование
Правоохранители на месте обстрела в Купянске. Фото: Харьковская областная прокуратура
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор

Вечером, 9 сентября, российские террористы в очередной раз обстреляли Купянск в Харьковской области. По предварительной информации, оккупанты сбросили на город управляемую авиабомбу.

Об этом сообщает Харьковская областная прокуратура.

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Следовательно, российские оккупанты атаковали Купянск 9 сентября около 22:00, сбросив управляемую авиабомбу.

Вражеская атака повредила ряд жилых домов и хозяйственных построек. К счастью, обошлось без жертв.

Правоохранительные органы, собрав вещдоки и задокументировав последствия вооруженной агрессии РФ, начали расследование.

Обстрел Купянская
Последствия обстрела Купянска. Фото: Харьковская областная прокуратура
Россияне обстреляли Купянск
Последствия обстрела Купянска. Фото: Харьковская областная прокуратура

Напомним, за прошедшие сутки враг 54 раза обстрелял Херсонскую область. В общей сложности захватчики выпустили 247 снарядов из минометов, артиллерии, "Градов" и БпЛА.

Также 9 сентября, российские террористы обстреляли пять населенных пунктов в Донецкой области. По фактам убийства 3 и ранения 6 человек правоохранители приступили к расследованию.

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