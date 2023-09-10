Оккупанты сбросили авиабомбу на Купянск: начато расследование

Правоохранители на месте обстрела в Купянске. Фото: Харьковская областная прокуратура

Вечером, 9 сентября, российские террористы в очередной раз обстреляли Купянск в Харьковской области. По предварительной информации, оккупанты сбросили на город управляемую авиабомбу.

Об этом сообщает Харьковская областная прокуратура.

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Следовательно, российские оккупанты атаковали Купянск 9 сентября около 22:00, сбросив управляемую авиабомбу.

Вражеская атака повредила ряд жилых домов и хозяйственных построек. К счастью, обошлось без жертв.

Правоохранительные органы, собрав вещдоки и задокументировав последствия вооруженной агрессии РФ, начали расследование.

Последствия обстрела Купянска. Фото: Харьковская областная прокуратура

Последствия обстрела Купянска. Фото: Харьковская областная прокуратура

Напомним, за прошедшие сутки враг 54 раза обстрелял Херсонскую область. В общей сложности захватчики выпустили 247 снарядов из минометов, артиллерии, "Градов" и БпЛА.

Также 9 сентября, российские террористы обстреляли пять населенных пунктов в Донецкой области. По фактам убийства 3 и ранения 6 человек правоохранители приступили к расследованию.