У Купʼянську окупанти скинули FPV-дрон на авто — поранено 49-річного чоловіка

Окупанти скинули FPV-дрон на авто в Купʼянську — є поранений
Російські окупанти близько 11:10, 8 травня, скинули FPV-дрон на авто "ГАЗ". Внаслідок удару поранення отримав чоловік.
Про це повідомив очільник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов у Telegram.
Удар по авто в Купʼянську
"Внаслідок ворожого удару поранення отримав 49-річний працівник цивільного комунального підприємства у Куп’янській міській громаді", — розповів Синєгубов.
Пораненого доставили до лікарні для надання медичної допомоги.
Нагадаємо, глава МЗС України Андрій Сибіга заявив, що окупанти не дотримуються перемирʼя, яке оголосив російський диктатор Володимир Путін.
Крім того, загарбники атакували багатоповерхівку в Костянтинівці. У ДСНС показали наслідки.
Читайте Новини.LIVE!