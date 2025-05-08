У Купʼянську окупанти скинули FPV-дрон на авто — поранено 49-річного чоловіка

Авто, на яке окупанти скинули FPV-дрон. Фото: t.me/synegubov

Російські окупанти близько 11:10, 8 травня, скинули FPV-дрон на авто "ГАЗ". Внаслідок удару поранення отримав чоловік.

Про це повідомив очільник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов у Telegram.

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"Внаслідок ворожого удару поранення отримав 49-річний працівник цивільного комунального підприємства у Куп’янській міській громаді", — розповів Синєгубов.

Пораненого доставили до лікарні для надання медичної допомоги.

Допис Синєгубова. Фото: скриншот

Нагадаємо, глава МЗС України Андрій Сибіга заявив, що окупанти не дотримуються перемирʼя, яке оголосив російський диктатор Володимир Путін.

Крім того, загарбники атакували багатоповерхівку в Костянтинівці. У ДСНС показали наслідки.