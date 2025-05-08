В Купянске оккупанты сбросили FPV-дрон на авто — ранен 49-летний мужчина

Авто, на которое оккупанты сбросили FPV-дрон. Фото: t.me/synegubov

Российские оккупанты около 11:10, 8 мая, сбросили FPV-дрон на авто "ГАЗ". В результате удара ранения получил мужчина.

Об этом сообщил глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов в Telegram.

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"В результате вражеского удара ранения получил 49-летний работник гражданского коммунального предприятия в Купянской городской громаде", — рассказал Синегубов.

Раненого доставили в больницу для оказания медицинской помощи.

Пост Синегубова. Фото: скриншот

Напомним, глава МИД Украины Андрей Сибига заявил, что оккупанты не соблюдают перемирие, которое объявил российский диктатор Владимир Путин.

Кроме того, захватчики атаковали многоэтажку в Константиновке. В ГСЧС показали последствия.