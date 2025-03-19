Обстріл Купʼянська 19 березня — окупанти вбили 51-річного чоловіка

Рятувальники ліквідовують пожежу. Фото ілюстративне: ДСНС

Російські окупанти у середу, 19 березня, скинули керовану авіаційну бомбу (КАБ) на Купʼянськ Харківської області. Внаслідок атаки є поранена жінка та загиблий чоловік.

Про це повідомив очільник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов у Telegram.

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"Близько 20:50 російські війська застосували авіацію проти цивільного населення. Внаслідок влучання КАБа пошкоджене приватне домоволодіння, виникла пожежа в гаражі", — розповів Синєгубов

Відомо, що під час російського обстрілу 54-річна жінка отримала поранення. Її госпіталізували медики.

Крім того, з-під завалів деблокували 51-річного чоловіка, який зазнав травм, що несумісні із життям.

Допис Синєгубова. Фото: скриншот

Нагадаємо, 19 березня окупанти двічі обстріляли залізницю в Дніпропетровській області, внаслідок чого поранення отримали чотири людини.

Також загарбники атакували Херсон артилерією. Відомо про пораненого 19-річного хлопця та загиблого чоловіка.