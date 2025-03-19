Обстрел Купянска 19 марта — оккупанты убили 51-летнего мужчину

Спасатели ликвидируют пожар. Фото иллюстративное: ГСЧС

Российские оккупанты в среду, 19 марта, сбросили управляемую авиационную бомбу (КАБ) на Купянск Харьковской области. В результате атаки есть раненая женщина и погибший мужчина.

Об этом сообщил глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов в Telegram.

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Обстрел Купянска 19 марта

"Около 20:50 российские войска применили авиацию против гражданского населения. В результате попадания КАБа повреждено частное домовладение, возник пожар в гараже", — рассказал Синегубов

Известно, что во время российского обстрела 54-летняя женщина получила ранения. Ее госпитализировали медики.

Кроме того, из-под завалов деблокировали 51-летнего мужчину, который получил травмы, несовместимые с жизнью.

Пост Синегубова. Фото: скриншот

Напомним, 19 марта оккупанты дважды обстреляли железную дорогу в Днепропетровской области, в результате чего ранения получили четыре человека.

Также захватчики атаковали Херсон артиллерией. Известно о раненом 19-летнем парне и погибшем мужчине.