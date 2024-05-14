Окупанти створюють "буферну зону" на кордоні з Харківщиною — в ISW про поточну ситуацію

Російські окупанти на танку. Фото: росЗМІ

За минулу добу 13 травня російські військові продовжували тактичні наступи на північ і північний схід від міста Харкова. За даними аналітиків Інституту вивчення війни (ISW), Росія ставить перед собою ціль швидко створити "буферну зону" вздовж кордону з Україною, а не просування вглибину території.

Про це йдеться у звіті ISW.

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Зазначається, що геолокаційні кадри 13 травня вказують на те, що росіяни просунулися до населеного пункту Глибоке, що на півночі від Липців. Однак, повного захоплення усього селища поки немає.

Додаткові кадри, як кажуть аналітики, показують, що російські війська просунулися на південний захід від Олійникового і на північ від Лук’янців.

Бої на Харківщині. Фото: ISW

Що стосується Вовчанська, то аналітики оцінюють там швидкі темпи просування росіян. Адже, за даними російських військових блогерів, вони захопили взуттєву фабрику на півночі та просунулися у центр міста. Крім того, мають тактичні успіхи у навколишніх населених пунктах: Стариця та Бугруватка.

"Відносно швидкі темпи просування російських військ у Вовчанську та повідомлення про знищення кількох мостів через ключові водні шляхи в межах населеного пункту свідчать про те, що російські сили віддають перевагу створенню "буферної зони" над глибшим проникненням, як раніше оцінювало ISW", — йдеться у повідомленні.

Як відомо, росіяни у п'ятницю, 10 травня, розпочали новий наступ на Харківщину. З прикордонних населених пунктів евакуюють людей.

За даними слідчих, у Вовчанській громаді під час наступальних дій російської армії окупанти насильно тримали людей в підвалах та продовжують це робити.